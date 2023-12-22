https://crimea.ria.ru/20231222/obstrel-vsu-khersonskoy-oblasti-95-snaryadov-po-levoberezhyu-za-sutki-1133733045.html

Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки

Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 95 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T13:03

2023-12-22T13:03

2023-12-22T13:03

херсонская область

новости

алешки

каховка

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133594862_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_65dca6d50ebc5a96362c4a65db236c6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 95 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы.Больше всего прилетов было в селе Крынки: боевики Украины выпустили 23 снаряда в этом направлении. Алешки обстреляли 12 раз, 11 – Казачьи Лагеря. По восемь вражеских снарядов выпущено по Песчановке, Корсунке и Новой Маячке.Под обстрелами оказались Новая Каховка, Каховка, Крынки, Алешки, Кардашинка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Накануне ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 90 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчинВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу