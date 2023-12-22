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Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки
Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 95 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T13:03
2023-12-22T13:03
херсонская область
новости
алешки
каховка
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 95 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы.Больше всего прилетов было в селе Крынки: боевики Украины выпустили 23 снаряда в этом направлении. Алешки обстреляли 12 раз, 11 – Казачьи Лагеря. По восемь вражеских снарядов выпущено по Песчановке, Корсунке и Новой Маячке.Под обстрелами оказались Новая Каховка, Каховка, Крынки, Алешки, Кардашинка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Накануне ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 90 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчинВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо
херсонская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, новости, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки

95 снарядов за сутки выпустили ВСУ по населенным пунктам левобережья Херсонской области

13:03 22.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 95 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы.

"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

Больше всего прилетов было в селе Крынки: боевики Украины выпустили 23 снаряда в этом направлении. Алешки обстреляли 12 раз, 11 – Казачьи Лагеря. По восемь вражеских снарядов выпущено по Песчановке, Корсунке и Новой Маячке.

"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии", – утонили в экстренных службах.

Под обстрелами оказались Новая Каховка, Каховка, Крынки, Алешки, Кардашинка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Накануне ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 90 снарядов.
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Херсонская областьНовостиАлешкиКаховкаНовая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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