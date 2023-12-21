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ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин - РИА Новости Крым, 21.12.2023
ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
Мирные жители ранены при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T14:55
2023-12-21T14:58
брянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждено производственное помещение, на месте работают экстренные и оперативные службы.Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.Как сообщалось, накануне в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области один человек погиб и двое были ранены. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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брянск, брянская область, александр богомаз, обстрелы всу, обстрелы брянской области, происшествия, новости
ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин

ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин

14:55 21.12.2023 (обновлено: 14:58 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате атаки ВСУ погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия. Повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждено производственное помещение, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Как сообщалось, накануне в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области один человек погиб и двое были ранены. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.
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