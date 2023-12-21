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ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин - РИА Новости Крым, 21.12.2023
ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
Мирные жители ранены при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T14:55
2023-12-21T14:55
2023-12-21T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждено производственное помещение, на месте работают экстренные и оперативные службы.Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.Как сообщалось, накануне в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области один человек погиб и двое были ранены. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
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брянск, брянская область, александр богомаз, обстрелы всу, обстрелы брянской области, происшествия, новости
ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
14:55 21.12.2023 (обновлено: 14:58 21.12.2023)