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Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села
Города и седла левобережья Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре региона ВСУ... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T11:05
2023-12-21T11:05
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
днепряны
голая пристань
алешки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Города и седла левобережья Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре региона ВСУ выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах.В течение дня среды боевики киевского режима выпустили 66 снарядов по семи мирным населенным пунктам. Наиболее массированному обстрелу подверглись Крынки – экстренные службы сообщают о 37 снарядах. По Днепрянам было выпущено семь снарядов, по Кардашинке – шесть, на городам Голая Пристань и Алешки – пять и два снаряда соответственно. Еще шесть снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по поселку Саги, по Юбилейному – три.Днем ранее один человек погиб и двое получили ранения в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Иван Охлобыстин попал под обстрел в ДонбассеТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаУдар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
херсонская область
днепряны
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, днепряны, голая пристань, алешки, новости
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села

ВСУ выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области

11:05 21.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Города и седла левобережья Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре региона ВСУ выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах.
В течение дня среды боевики киевского режима выпустили 66 снарядов по семи мирным населенным пунктам. Наиболее массированному обстрелу подверглись Крынки – экстренные службы сообщают о 37 снарядах. По Днепрянам было выпущено семь снарядов, по Кардашинке – шесть, на городам Голая Пристань и Алешки – пять и два снаряда соответственно. Еще шесть снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по поселку Саги, по Юбилейному – три.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Раденск, Голая Пристань, Новая Маячка, Казачьи Лагеря", – добавили в экстренных службах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Днем ранее один человек погиб и двое получили ранения в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьПроисшествияДнепряныГолая ПристаньАлешкиНовости
 
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