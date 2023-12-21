https://crimea.ria.ru/20231221/terror-vsu-na-levoberezhe-khersonskoy-oblasti-pod-obstrelom-gorod-i-sela-1133700155.html

Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села

Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: под обстрелом город и села

Города и седла левобережья Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре региона ВСУ... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T11:05

2023-12-21T11:05

2023-12-21T11:05

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

происшествия

днепряны

голая пристань

алешки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Города и седла левобережья Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре региона ВСУ выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах.В течение дня среды боевики киевского режима выпустили 66 снарядов по семи мирным населенным пунктам. Наиболее массированному обстрелу подверглись Крынки – экстренные службы сообщают о 37 снарядах. По Днепрянам было выпущено семь снарядов, по Кардашинке – шесть, на городам Голая Пристань и Алешки – пять и два снаряда соответственно. Еще шесть снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по поселку Саги, по Юбилейному – три.Днем ранее один человек погиб и двое получили ранения в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Иван Охлобыстин попал под обстрел в ДонбассеТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаУдар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"

херсонская область

днепряны

голая пристань

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, днепряны, голая пристань, алешки, новости