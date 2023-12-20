https://crimea.ria.ru/20231220/ivan-okhlobystin-popal-pod-obstrel-v-donbasse-1133690055.html

Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет. Об этом... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T17:03

2023-12-20T17:03

2023-12-20T17:03

события в донбассе

иван охлобыстин

происшествия

гуманитарная помощь

общество

культура

помощь бойцам сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет. Об этом сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в социальной сети.Сам Иван Охлобыстин пока не комментировал произошедшее. Он регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской областиОхлобыстин может снова стать священникомСледующий пошел: Охлобыстин готов вступить в ополчение ДНР

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

события в донбассе, иван охлобыстин, происшествия, гуманитарная помощь, общество, культура, помощь бойцам сво, новости