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Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет. Об этом... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T17:03
2023-12-20T17:03
2023-12-20T17:03
события в донбассе
иван охлобыстин
происшествия
гуманитарная помощь
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет. Об этом сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в социальной сети.Сам Иван Охлобыстин пока не комментировал произошедшее. Он регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской областиОхлобыстин может снова стать священникомСледующий пошел: Охлобыстин готов вступить в ополчение ДНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
события в донбассе, иван охлобыстин, происшествия, гуманитарная помощь, общество, культура, помощь бойцам сво, новости
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе и "словил" пулю в бронежилет - дочь актера Евдокия