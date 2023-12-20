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Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет. Об этом... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T17:03
2023-12-20T17:03
события в донбассе
иван охлобыстин
происшествия
гуманитарная помощь
общество
культура
помощь бойцам сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет. Об этом сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в социальной сети.Сам Иван Охлобыстин пока не комментировал произошедшее. Он регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской областиОхлобыстин может снова стать священникомСледующий пошел: Охлобыстин готов вступить в ополчение ДНР
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Новости
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РИА Новости Крым
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события в донбассе, иван охлобыстин, происшествия, гуманитарная помощь, общество, культура, помощь бойцам сво, новости
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе и "словил" пулю в бронежилет - дочь актера Евдокия

17:03 20.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРоссийский актер Иван Охлобыстин приехал в Донецк
Российский актер Иван Охлобыстин приехал в Донецк - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет. Об этом сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в социальной сети.
"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник (бронежилет – ред.)! Горжусь невероятно. Психи реально", - написала она.
Сам Иван Охлобыстин пока не комментировал произошедшее. Он регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.
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