https://crimea.ria.ru/20230614/balitskiy-nagradil-okhlobystina-gosudarstvennym-ordenom-zaporozhskoy-oblasti-1129378888.html
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T13:52
2023-06-14T13:52
2023-06-14T14:05
пмэф
евгений балицкий
запорожская область
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иван охлобыстин
культура
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общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Церемония вручения награды состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.Врио губернатора уточнил, что данный орден вручается во второй раз. Первым награжденным стал президент России Владимир Путин.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"Охлобыстин в Крыму снимется в новом фильмеСергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
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пмэф, евгений балицкий, запорожская область, новости, иван охлобыстин, культура, новые регионы россии, общество
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области
Балицкий наградил Охлобыстина орденом "За заслуги перед Запорожской областью" l степени
13:52 14.06.2023 (обновлено: 14:05 14.06.2023)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Церемония вручения награды состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.
"Мы очень благодарны Ивану, который очень много сделал для русского мира. При его непосредственном участии наш регион вырвался из западных клещей и вернулся на Родину. Мы ему благодарны за это, за истинную любовь к нам, русским людям, независимо от национальности", - сказал Балицкий.
Врио губернатора уточнил, что данный орден вручается во второй раз. Первым награжденным стал президент России Владимир Путин.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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