Рейтинг@Mail.ru
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230614/balitskiy-nagradil-okhlobystina-gosudarstvennym-ordenom-zaporozhskoy-oblasti-1129378888.html
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T13:52
2023-06-14T14:05
пмэф
евгений балицкий
запорожская область
новости
иван охлобыстин
культура
новые регионы россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129377257_86:0:1108:575_1920x0_80_0_0_fe664a29a77a2d591673eb6952af37e0.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Церемония вручения награды состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.Врио губернатора уточнил, что данный орден вручается во второй раз. Первым награжденным стал президент России Владимир Путин.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"Охлобыстин в Крыму снимется в новом фильмеСергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
https://crimea.ria.ru/20230612/putin-v-voennom-gospitale-vruchil-nagrady-uchastnikam-svo-1129336824.html
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129377257_213:0:980:575_1920x0_80_0_0_e66e893d94c54f1acdd9c6b0dea2f89f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, евгений балицкий, запорожская область, новости, иван охлобыстин, культура, новые регионы россии, общество
Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области

Балицкий наградил Охлобыстина орденом "За заслуги перед Запорожской областью" l степени

13:52 14.06.2023 (обновлено: 14:05 14.06.2023)
 
© РИА Новости КрымВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий награждает актера Ивана Охлобыстина на ПМЭФ-2023
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий награждает актера Ивана Охлобыстина на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Церемония вручения награды состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы очень благодарны Ивану, который очень много сделал для русского мира. При его непосредственном участии наш регион вырвался из западных клещей и вернулся на Родину. Мы ему благодарны за это, за истинную любовь к нам, русским людям, независимо от национальности", - сказал Балицкий.

Врио губернатора уточнил, что данный орден вручается во второй раз. Первым награжденным стал президент России Владимир Путин.
Президент РФ В. Путин наградил военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
12 июня, 18:09
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
Охлобыстин в Крыму снимется в новом фильме
Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
 
ПМЭФЕвгений БалицкийЗапорожская областьНовостиИван ОхлобыстинКультураНовые регионы РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
15:47Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами
15:36Ущерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти
15:21Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow
15:11Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым
14:53ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления
14:37Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте
14:26Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам
14:07Севастополю 240 лет: как город отмечает день рождения
13:52Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области
13:26ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин
13:08Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении
12:55Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя
12:41На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
12:23Семь прилетов по Курской области – ранены два человека
12:05Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
11:51Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
11:47В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
11:14В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
10:52ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС
Лента новостейМолния