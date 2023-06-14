https://crimea.ria.ru/20230614/balitskiy-nagradil-okhlobystina-gosudarstvennym-ordenom-zaporozhskoy-oblasti-1129378888.html

Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области

Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T13:52

2023-06-14T13:52

2023-06-14T14:05

пмэф

евгений балицкий

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иван охлобыстин

культура

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общество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Церемония вручения награды состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.Врио губернатора уточнил, что данный орден вручается во второй раз. Первым награжденным стал президент России Владимир Путин.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"Охлобыстин в Крыму снимется в новом фильмеСергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО

https://crimea.ria.ru/20230612/putin-v-voennom-gospitale-vruchil-nagrady-uchastnikam-svo-1129336824.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, евгений балицкий, запорожская область, новости, иван охлобыстин, культура, новые регионы россии, общество