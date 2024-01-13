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На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске
На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 13.01.2024
На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске
Взрывы и объявление воздушной тревоги слышны в разных областях Украины в субботу утром. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T09:03
2024-01-13T09:03
украина
всу (вооруженные силы украины)
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вооруженные силы россии
россия
днепропетровск
кременчуг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Взрывы и объявление воздушной тревоги слышны в разных областях Украины в субботу утром. Об этом сообщают местные СМИ."Взрывы в Кременчуге", - говорится в сообщении одного из украинских телеканалов.Спуститься в укрытие призывали в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр).Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Луцкой, Волынской и Житомирской областях, в Запорожье и Кривом Роге.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице в ночь на 13 января."Взрывы на окраинах столицы. Работает ПВО", - написал он в Telegram-канале.По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Массированный удар по объектам на Украине произошел также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна взрывов на Украине: пылает КиевМощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураГромкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вооруженные силы россии, россия, днепропетровск, кременчуг, киев
На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске

Взрывы и объявление воздушной тревоги слышны в разных областях Украины

09:03 13.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Взрывы и объявление воздушной тревоги слышны в разных областях Украины в субботу утром. Об этом сообщают местные СМИ.
"Взрывы в Кременчуге", - говорится в сообщении одного из украинских телеканалов.
Спуститься в укрытие призывали в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр).
""В Днепре снова раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Общественное".
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Луцкой, Волынской и Житомирской областях, в Запорожье и Кривом Роге.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице в ночь на 13 января.
"Взрывы на окраинах столицы. Работает ПВО", - написал он в Telegram-канале.
По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
Массированный удар по объектам на Украине произошел также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиВооруженные силы РоссииРоссияДнепропетровскКременчугКиев
 
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