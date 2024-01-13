https://crimea.ria.ru/20240113/na-ukraine-gromko-smi-soobschili-o-vzryvakh-v-kremenchuge-i-dnepropetrovske-1134167994.html

На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске

На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 13.01.2024

На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске

Взрывы и объявление воздушной тревоги слышны в разных областях Украины в субботу утром. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T09:03

2024-01-13T09:03

2024-01-13T09:03

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кременчуг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Взрывы и объявление воздушной тревоги слышны в разных областях Украины в субботу утром. Об этом сообщают местные СМИ."Взрывы в Кременчуге", - говорится в сообщении одного из украинских телеканалов.Спуститься в укрытие призывали в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр).Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Луцкой, Волынской и Житомирской областях, в Запорожье и Кривом Роге.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице в ночь на 13 января."Взрывы на окраинах столицы. Работает ПВО", - написал он в Telegram-канале.По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Массированный удар по объектам на Украине произошел также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна взрывов на Украине: пылает КиевМощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураГромкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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