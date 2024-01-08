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Массированный удар по объектам на Украине: что известно

Массированный удар по объектам на Украине: что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Массированный удар по объектам на Украине: что известно

На всей территории Украины ночью и утром 8 января объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T10:36

2024-01-08T10:36

2024-01-08T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На всей территории Украины ночью и утром 8 января объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории, в частности в Одессе, Запорожье и области, Харькове и области, Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске, подконтрольной Киеву Херсонщине.Как сообщил глава оккупационной украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ходе атаки ВС РФ поразили завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне."Российские военные попали… в объект критической инфраструктуры и территории завода в Херсоне", – сообщил он в своем Telegram-канале утром 8 января.По информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, "в областном центре прозвучало всего пять взрывов".Украинский мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о поражении промышленных объектов в городе. По его словам, в результате российского удара возник пожар.По информации нынешнего руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова, по Харькову нанесено "по меньшей мере четыре удара".В Хмельницкой области после атаки сообщили о перебоях с электричеством. В Одесской области сообщили о пожарах.Ранее 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Тогда местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, а также Львове, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года

украина

кривой рог

херсон

харьков

львовская область

одесса

днепр (город на украине)

днепропетровск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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