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Массированный удар по объектам на Украине: что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Массированный удар по объектам на Украине: что известно
Массированный удар по объектам на Украине: что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Массированный удар по объектам на Украине: что известно
На всей территории Украины ночью и утром 8 января объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T10:36
2024-01-08T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На всей территории Украины ночью и утром 8 января объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории, в частности в Одессе, Запорожье и области, Харькове и области, Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске, подконтрольной Киеву Херсонщине.Как сообщил глава оккупационной украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ходе атаки ВС РФ поразили завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне."Российские военные попали… в объект критической инфраструктуры и территории завода в Херсоне", – сообщил он в своем Telegram-канале утром 8 января.По информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, "в областном центре прозвучало всего пять взрывов".Украинский мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о поражении промышленных объектов в городе. По его словам, в результате российского удара возник пожар.По информации нынешнего руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова, по Харькову нанесено "по меньшей мере четыре удара".В Хмельницкой области после атаки сообщили о перебоях с электричеством. В Одесской области сообщили о пожарах.Ранее 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Тогда местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, а также Львове, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
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новости сво, украина, кривой рог, херсон, харьков, львовская область, одесса, днепр (город на украине), днепропетровск, запорожье
Массированный удар по объектам на Украине: что известно

Массированный удар по Украине ¬– поражены объекты критической инфраструктуры

10:36 08.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На всей территории Украины ночью и утром 8 января объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории, в частности в Одессе, Запорожье и области, Харькове и области, Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске, подконтрольной Киеву Херсонщине.

Как сообщил глава оккупационной украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ходе атаки ВС РФ поразили завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

"Российские военные попали… в объект критической инфраструктуры и территории завода в Херсоне", – сообщил он в своем Telegram-канале утром 8 января.

По информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, "в областном центре прозвучало всего пять взрывов".

Украинский мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о поражении промышленных объектов в городе. По его словам, в результате российского удара возник пожар.

По информации нынешнего руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова, по Харькову нанесено "по меньшей мере четыре удара".

В Хмельницкой области после атаки сообщили о перебоях с электричеством. В Одесской области сообщили о пожарах.

Ранее 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Тогда местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, а также Львове, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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