Массированный удар по объектам на Украине: что известно
Массированный удар по Украине ¬– поражены объекты критической инфраструктуры
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На всей территории Украины ночью и утром 8 января объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории, в частности в Одессе, Запорожье и области, Харькове и области, Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске, подконтрольной Киеву Херсонщине.
Как сообщил глава оккупационной украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ходе атаки ВС РФ поразили завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне.
"Российские военные попали… в объект критической инфраструктуры и территории завода в Херсоне", – сообщил он в своем Telegram-канале утром 8 января.
По информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, "в областном центре прозвучало всего пять взрывов".
Украинский мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о поражении промышленных объектов в городе. По его словам, в результате российского удара возник пожар.
По информации нынешнего руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова, по Харькову нанесено "по меньшей мере четыре удара".
В Хмельницкой области после атаки сообщили о перебоях с электричеством. В Одесской области сообщили о пожарах.
Ранее 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Тогда местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, а также Львове, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Как сообщил глава оккупационной украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ходе атаки ВС РФ поразили завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне.
"Российские военные попали… в объект критической инфраструктуры и территории завода в Херсоне", – сообщил он в своем Telegram-канале утром 8 января.
По информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, "в областном центре прозвучало всего пять взрывов".
Украинский мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о поражении промышленных объектов в городе. По его словам, в результате российского удара возник пожар.
По информации нынешнего руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова, по Харькову нанесено "по меньшей мере четыре удара".
В Хмельницкой области после атаки сообщили о перебоях с электричеством. В Одесской области сообщили о пожарах.
Ранее 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Тогда местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, а также Львове, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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