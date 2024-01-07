https://crimea.ria.ru/20240107/sem-puskov-mezhkontinentalnykh-raket-provedet-rossiya-do-kontsa-goda-1134036278.html

Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года

Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года

В Минобороны России раскрыли планы по пускам межконтинентальных баллистических ракет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T19:50

2024-01-07T19:50

2024-01-07T19:51

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России раскрыли планы по пускам межконтинентальных баллистических ракет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Уточняется, что за последние пять лет в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации РВСН провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.В Минобороны ранее сообщали, что очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области. Отмечалось, что Козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – экспертПутин оценил новые стратегические подводные атомоходыРоссия на учениях отработала ответный массированный ядерный удар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот