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Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
В Минобороны России раскрыли планы по пускам межконтинентальных баллистических ракет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T19:50
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России раскрыли планы по пускам межконтинентальных баллистических ракет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Уточняется, что за последние пять лет в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации РВСН провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.В Минобороны ранее сообщали, что очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области. Отмечалось, что Козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – экспертПутин оценил новые стратегические подводные атомоходыРоссия на учениях отработала ответный массированный ядерный удар
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот
Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года

Россия планирует просвети семь пусков межконтинентальных баллистических ракет за год

19:50 07.01.2024 (обновлено: 19:51 07.01.2024)
 
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Девушки в погонах - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России раскрыли планы по пускам межконтинентальных баллистических ракет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
"Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году", – сказано в сообщении.
Уточняется, что за последние пять лет в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации РВСН провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.
В Минобороны ранее сообщали, что очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области. Отмечалось, что Козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.
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Министерство обороны РФАрмия и флот
 
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