https://crimea.ria.ru/20240107/sem-puskov-mezhkontinentalnykh-raket-provedet-rossiya-do-kontsa-goda-1134036278.html
Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
В Минобороны России раскрыли планы по пускам межконтинентальных баллистических ракет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T19:50
2024-01-07T19:50
2024-01-07T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России раскрыли планы по пускам межконтинентальных баллистических ракет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Уточняется, что за последние пять лет в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации РВСН провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.В Минобороны ранее сообщали, что очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области. Отмечалось, что Козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – экспертПутин оценил новые стратегические подводные атомоходыРоссия на учениях отработала ответный массированный ядерный удар
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, армия и флот
Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
Россия планирует просвети семь пусков межконтинентальных баллистических ракет за год
19:50 07.01.2024 (обновлено: 19:51 07.01.2024)