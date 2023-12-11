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Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы
Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T17:04
2023-12-11T17:04
2023-12-11T17:04
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске."Атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск" не имеют равных в своем классе", – сказал Путин в ходе церемонии.Президент подчеркнул, что Военно-морской флот последовательно оснащают современной техникой и вооружением серийного производства. "Император Александр III" – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" – четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень.Каждый из подводных крейсеров вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". А многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" оснащены высокоточными ракетами большой дальности, могут наносить удары по надводным и береговым объектам. По словам президента, подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" будут нести вахту на Тихоокеанском флоте."Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". В то же время строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", – добавил Путин и заверил, что все планы по строительству подводных и надводных кораблей обязательно будут реализованы.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца года подводные силы Военно-морского флота России пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр".Читайте также на РИА Новости Крым:Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - ШойгуБойцы СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада – ПутинРусские знают вкус победы: экс-разведчик США предупредил Болгарию
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, россия
Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы
Путин: атомоходы "Император Александр III" и "Красноярск" не имеют равных
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске.
"Атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск" не имеют равных в своем классе", – сказал Путин в ходе церемонии.
Президент подчеркнул, что Военно-морской флот последовательно оснащают современной техникой и вооружением серийного производства. "Император Александр III" – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" – четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень.
"Отмечу, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей нашего Отечества стало традицией. Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надежно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания", – добавил российский лидер.
Каждый из подводных крейсеров вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". А многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" оснащены высокоточными ракетами большой дальности, могут наносить удары по надводным и береговым объектам. По словам президента, подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" будут нести вахту на Тихоокеанском флоте.
"Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". В то же время строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", – добавил Путин и заверил, что все планы по строительству подводных и надводных кораблей обязательно будут реализованы.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал
, что до конца года подводные силы Военно-морского флота России пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр".
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