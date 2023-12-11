https://crimea.ria.ru/20231211/putin-otsenil-novye-strategicheskie-podvodnye-atomokhody-1133469340.html

Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы

Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T17:04

2023-12-11T17:04

2023-12-11T17:04

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске."Атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск" не имеют равных в своем классе", – сказал Путин в ходе церемонии.Президент подчеркнул, что Военно-морской флот последовательно оснащают современной техникой и вооружением серийного производства. "Император Александр III" – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" – четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень.Каждый из подводных крейсеров вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". А многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" оснащены высокоточными ракетами большой дальности, могут наносить удары по надводным и береговым объектам. По словам президента, подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" будут нести вахту на Тихоокеанском флоте."Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". В то же время строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", – добавил Путин и заверил, что все планы по строительству подводных и надводных кораблей обязательно будут реализованы.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца года подводные силы Военно-морского флота России пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр".Читайте также на РИА Новости Крым:Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - ШойгуБойцы СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада – ПутинРусские знают вкус победы: экс-разведчик США предупредил Болгарию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, россия