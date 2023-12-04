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Русские знают вкус победы: экс-разведчик США предупредил Болгарию - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Русские знают вкус победы: экс-разведчик США предупредил Болгарию
Русские знают вкус победы: экс-разведчик США предупредил Болгарию - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Русские знают вкус победы: экс-разведчик США предупредил Болгарию
Болгария разделит участь Украины, если продолжит быть американским сателлитом и примет решение ввязаться в конфликт с Россией. Об этом, отвечая на вопросы... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T09:01
2023-12-04T09:14
скотт риттер
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
болгария
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Болгария разделит участь Украины, если продолжит быть американским сателлитом и примет решение ввязаться в конфликт с Россией. Об этом, отвечая на вопросы болгарского журналиста Мартина Карбовски, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, пишет РИА Новости."Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы только что не видели, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию", — сказал Риттер.В интервью бывший разведчик ВС США заявил, что армия России – одна из самых боеспособных в мире. Российские военные хорошо обучены, имеют хорошее оснащение, более того, прошли серьезное боевое испытание, которого нет у НАТО, заметил он.Также он отметил, что у болгар, как и у всего Североатлантического альянса, отсутствует должная военная подготовка, нет подготовленных боевых офицеров, которые не понаслышке знают, что такое "военная победа".Риттер призвал Софию отказаться от влияния Вашингтона. По его мнению, болгарской стороне это нужно для того, чтобы не быть втянутой в конфликт с Россией, а также чтобы быть независимыми от западных санкций, которые мешают Болгарии выстраивать взаимовыгодные экономические отношения с российской стороной.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"Колоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУОшеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"
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Новости
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РИА Новости Крым
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скотт риттер, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, болгария, в мире, украина
Русские знают вкус победы: экс-разведчик США предупредил Болгарию

В НАТО нет боевых офицеров для победы над Россией - Скотт Риттер

09:01 04.12.2023 (обновлено: 09:14 04.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Болгария разделит участь Украины, если продолжит быть американским сателлитом и примет решение ввязаться в конфликт с Россией. Об этом, отвечая на вопросы болгарского журналиста Мартина Карбовски, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.
"Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы только что не видели, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию", — сказал Риттер.
В интервью бывший разведчик ВС США заявил, что армия России – одна из самых боеспособных в мире. Российские военные хорошо обучены, имеют хорошее оснащение, более того, прошли серьезное боевое испытание, которого нет у НАТО, заметил он.
"Ключевым аспектом любой армии является ее мышление, настрой на победу. Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать", — убежден Риттер.
Также он отметил, что у болгар, как и у всего Североатлантического альянса, отсутствует должная военная подготовка, нет подготовленных боевых офицеров, которые не понаслышке знают, что такое "военная победа".
Риттер призвал Софию отказаться от влияния Вашингтона. По его мнению, болгарской стороне это нужно для того, чтобы не быть втянутой в конфликт с Россией, а также чтобы быть независимыми от западных санкций, которые мешают Болгарии выстраивать взаимовыгодные экономические отношения с российской стороной.
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Скотт РиттерАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиБолгарияВ миреУкраина
 
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