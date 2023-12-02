https://crimea.ria.ru/20231202/kolossalnye-poteri-za-nedelyu-likvidirovany-45-tysyachi-boevikov-vsu-1133263534.html

Колоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУ

Колоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Колоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУ

За прошедшую неделю российские войска на всех направлениях зоны спецоперации ликвидировали более 4500 украинских боевиков. Кроме того, были поражены 14 танков и РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T15:09

2023-12-02T15:09

2023-12-02T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские войска на всех направлениях зоны спецоперации ликвидировали более 4500 украинских боевиков. Кроме того, были поражены 14 танков и множество другой военной техники. Об этом сообщают в Минобороны.Самые активные бои велись на Донецком направлении, где потери врага за семь дней составили около 1680 военнослужащих. Южная группировка войск освободила поселок Артемовское и улучшила положение по переднему краю. Бои происходили в районах сел Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.Было отражено 17 атак противника. Помимо крупных человеческих потерь, враг на этом направлении лишился шести танков, шести бронированных машин, 31 автомобиля и 19 артиллерийских орудий.На Южно-Донецком направлении отражено три атаки, активные бои происходили в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.За неделю на этом направлении враг потерял до 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.На Купянском направлении группировка войск "Запад" отразила 18 атак противника и также улучшила тактическое положение в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.При помощи авиации и артиллерии было нанесено поражение живой силе шести механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка.За неделю под Купянском ВСУ потеряли 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении группировкой "Центр" было отражено 13 атак, нанесено поражение скоплениям живой силы трех вражеских бригад в районах населенных пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка.Потери ВСУ на данном направлении составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.На Запорожском направлении российские войска вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Наносились удары по живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ возле сел Малая Токмачка и Новоандреевка.Потери врага в Запорожской области составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении противник предпринял несколько неудачных попыток высадить десант на островах и левом берегу Днепра. В результате потери ВСУ за неделю составили около 450 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника, 14 военнослужащих ВСУ захвачены в плен.За неделю армия России нанесла 27 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ. Были уничтожены топливное хранилище и стоянка авиатехники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракетУход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на ВолыниРоссийские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО

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