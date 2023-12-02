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Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю
Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю
Армия России освободила поселок Артемовское в Донецкой Народной Республике и улучшила положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T13:02
2023-12-02T13:02
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Армия России освободила поселок Артемовское в Донецкой Народной Республике и улучшила положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подводя итоги за последнюю неделю.Подразделения группировки войск "Запад" тем временем улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области. На этом направлении за неделю было отражено 18 атак противника.Ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, информирует Минобороны.На Донецком направлении живая сила и техника противника была поражены в районах сел Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.Кроме того, за неделю было нанесено 27 высокоточных ударов по военным аэродромам и складам ВСУ. Силами авиации и ракетными ударами были уничтожены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.1 декабря был уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области и вражеский склад авиационных средств под Кировоградом.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракетЧем важно для России освобождение Авдеевки – военный экспертУход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на Волыни
харьковская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю

Армия России улучшила положение по переднему краю в Донбассе и на Купянском направлении

13:02 02.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Армия России освободила поселок Артемовское в Донецкой Народной Республике и улучшила положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подводя итоги за последнюю неделю.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Подразделения группировки войск "Запад" тем временем улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области. На этом направлении за неделю было отражено 18 атак противника.
Ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, информирует Минобороны.
На Донецком направлении живая сила и техника противника была поражены в районах сел Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, за неделю было нанесено 27 высокоточных ударов по военным аэродромам и складам ВСУ. Силами авиации и ракетными ударами были уничтожены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.
1 декабря был уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области и вражеский склад авиационных средств под Кировоградом.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)События в Донбассе
 
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