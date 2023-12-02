https://crimea.ria.ru/20231202/kiev-za-nedelyu-poteryal-8-samoletov-i-desyatki-zapadnykh-raket-1133260452.html

Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет

Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет

За неделю Вооруженные силы России сбили в зоне проведения спецоперации восемь украинских самолетов и вертолет, а также уничтожили около 200 беспилотников... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T12:53

2023-12-02T12:53

2023-12-02T12:57

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

авиация

воздушно-космический силы (вкс)

пво

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:44:1196:716_1920x0_80_0_0_f9970ef709dc669349a101daea025543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы России сбили в зоне проведения спецоперации восемь украинских самолетов и вертолет, а также уничтожили около 200 беспилотников противника и десятки реактивных снарядов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8", - сказано в сводке оборонного ведомства.Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.При этом за неделю Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с РоссиейИдентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), пво, himars