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Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет
Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет
За неделю Вооруженные силы России сбили в зоне проведения спецоперации восемь украинских самолетов и вертолет, а также уничтожили около 200 беспилотников... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T12:53
2023-12-02T12:53
2023-12-02T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы России сбили в зоне проведения спецоперации восемь украинских самолетов и вертолет, а также уничтожили около 200 беспилотников противника и десятки реактивных снарядов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8", - сказано в сводке оборонного ведомства.Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.При этом за неделю Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с РоссиейИдентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), пво, himars
Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет
Армия России уничтожила 8 самолетов ВСУ, десятки снарядов HIMARS и почти 200 дронов ВСУ
12:53 02.12.2023 (обновлено: 12:57 02.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы России сбили в зоне проведения спецоперации восемь украинских самолетов и вертолет, а также уничтожили около 200 беспилотников противника и десятки реактивных снарядов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.
При этом за неделю Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов
высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего ВСУ.
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