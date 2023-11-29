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Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой" - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" представил на выставке "Электроника России" новый малогабаритный приемоответчик для обозначения беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T16:37
2023-11-29T16:37
2023-11-29T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" представил на выставке "Электроника России" новый малогабаритный приемоответчик для обозначения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.Радиолокационный опознаватель разработан входящим научно-производственным предприятием "Пульсар". Изделие работает по принципу "свой-чужой" и автоматически маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.По словам гендиректора "Пульсара" Сергея Борового, в зоне специальной военной операции обе стороны конфликта часто применяют одни и те же дроны, что затрудняет их визуальную идентификацию. Применение опознавателей позволит отличать свои беспилотники от вражеских.Ранее холдинг "Росэлектроника" впервые продемонстрировал компактный комплекс борьбы с вражескими доронами "Чистюля". Внешне новое устройство для подавления беспилотников противника похоже на кейс размером 34*28*17 сантиметров. Его вес не больше восьми килограммов. "Чистюля" подавляет каналы управления и навигации БПЛА в радиусе до километра, а также блокирует процесс передачи фото- и видеоданных с беспилотника. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, которые излучают сильный ненаправленный импульс.Читайте также на РИА Новости Крым:Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дроновДроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВОДля разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"
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новости, россия, росэлектроника, ростех, наука и технологии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
"Росэлектроника" представила систему идентификации беспилотников по типу "свой-чужой"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" представил на выставке "Электроника России" новый малогабаритный приемоответчик для обозначения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Радиолокационный опознаватель разработан входящим научно-производственным предприятием "Пульсар". Изделие работает по принципу "свой-чужой" и автоматически маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.
"Аппаратура работает со станциями, использующими российскую систему опознавания "Пароль". Такие приборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника. Опознаватель отличается небольшим весом – не более 150 г – и низким энергопотреблением. Это позволяет интегрировать изделие в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения", – говорится в сообщении.
По словам гендиректора "Пульсара" Сергея Борового, в зоне специальной военной операции обе стороны конфликта часто применяют одни и те же дроны, что затрудняет их визуальную идентификацию. Применение опознавателей позволит отличать свои беспилотники от вражеских.
Ранее холдинг "Росэлектроника" впервые продемонстрировал
компактный комплекс борьбы с вражескими доронами "Чистюля". Внешне новое устройство для подавления беспилотников противника похоже на кейс размером 34*28*17 сантиметров. Его вес не больше восьми килограммов. "Чистюля" подавляет каналы управления и навигации БПЛА в радиусе до километра, а также блокирует процесс передачи фото- и видеоданных с беспилотника. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, которые излучают сильный ненаправленный импульс.
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