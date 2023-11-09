https://crimea.ria.ru/20231109/drony-kamikadze-zhirinovskiy-budut-gromit-vraga-v-zone-svo-1132682711.html

Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО

Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО

Бойцы отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении, получили дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T13:06

2023-11-09T13:06

2023-11-09T13:46

новости сво

леонид слуцкий

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132686597_0:262:960:802_1920x0_80_0_0_db12401a93632182c248685993c86d7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - Риа Новости Крым. Бойцы отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении, получили дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего лидера ЛДПР. Церемония передачи беспилотников состоялась в четверг в здании крымского парламента в рамках визита в республику председателя партии Леонида Слуцкого.Дроны изготовили волонтеры центра "Рокот-Центр 33", находящегося во Владимире. Беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в боевых условиях и прекрасно себя зарекомендовал, отметили разработчики. Дальность полета дрона составляет 12 км, они могут поднимать вес до трех килограммов. Оператор БПЛА не должен находиться в непосредственной близости от цели, что существенно снижает риски, исключает потери наших военных.Разработчики дронов-камикадзе "Жириновский" также обучают управлению дронами операторов.Он также отметил знаковость проведения этой презентации в стенах Государственного совета республики, где, по сути, начиналась Крымская весна.По его словам, бойцы с новыми дронами "Жириновский" практически сразу отправятся на передовую, и менее чем через сутки эти беспилотники уже будут выполнять боевые задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - БалицкийВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человекКолоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, леонид слуцкий, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, государственный совет рк (госсовет), видео