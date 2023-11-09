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Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО
Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО
Бойцы отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении, получили дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T13:06
2023-11-09T13:46
новости сво
леонид слуцкий
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - Риа Новости Крым. Бойцы отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении, получили дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего лидера ЛДПР. Церемония передачи беспилотников состоялась в четверг в здании крымского парламента в рамках визита в республику председателя партии Леонида Слуцкого.Дроны изготовили волонтеры центра "Рокот-Центр 33", находящегося во Владимире. Беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в боевых условиях и прекрасно себя зарекомендовал, отметили разработчики. Дальность полета дрона составляет 12 км, они могут поднимать вес до трех килограммов. Оператор БПЛА не должен находиться в непосредственной близости от цели, что существенно снижает риски, исключает потери наших военных.Разработчики дронов-камикадзе "Жириновский" также обучают управлению дронами операторов.Он также отметил знаковость проведения этой презентации в стенах Государственного совета республики, где, по сути, начиналась Крымская весна.По его словам, бойцы с новыми дронами "Жириновский" практически сразу отправятся на передовую, и менее чем через сутки эти беспилотники уже будут выполнять боевые задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - БалицкийВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человекКолоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев
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РИА Новости Крым
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новости сво, леонид слуцкий, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, государственный совет рк (госсовет), видео
Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО

Слуцкий в Крыму передал дроны-камикадзе "Жириновский" бойцам на Херсонском направлении

13:06 09.11.2023 (обновлено: 13:46 09.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - Риа Новости Крым. Бойцы отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении, получили дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего лидера ЛДПР. Церемония передачи беспилотников состоялась в четверг в здании крымского парламента в рамках визита в республику председателя партии Леонида Слуцкого.
Дроны изготовили волонтеры центра "Рокот-Центр 33", находящегося во Владимире. Беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в боевых условиях и прекрасно себя зарекомендовал, отметили разработчики. Дальность полета дрона составляет 12 км, они могут поднимать вес до трех килограммов. Оператор БПЛА не должен находиться в непосредственной близости от цели, что существенно снижает риски, исключает потери наших военных.
Разработчики дронов-камикадзе "Жириновский" также обучают управлению дронами операторов.

"Это очень востребованный на передовой беспилотник. Думаю, мы в ближайшие месяцы сумеем объединить более сотни компаний, которые в разных уголках страны занимаются разработкой и выпуском беспилотников и средств связи для нужд специальной военной операции. Они должны работать плечом к плечу", – сказал Слуцкий.

Он также отметил знаковость проведения этой презентации в стенах Государственного совета республики, где, по сути, начиналась Крымская весна.

"Сегодня крымчане, в том числе Госсовет Крыма, делают все возможное для фронта и для победы. Не случайно мы эту презентацию проводим именно в стенах парламента республики", – добавил председатель ЛДПР.

По его словам, бойцы с новыми дронами "Жириновский" практически сразу отправятся на передовую, и менее чем через сутки эти беспилотники уже будут выполнять боевые задачи.
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Новости СВОЛеонид СлуцкийБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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