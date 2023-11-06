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Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий
Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий
Украинское контрнаступление на Запорожском направлении полностью остановлено, шансов дойти к Азовскому мору и отрезать сухопутный коридор в Крым у ВСУ нет. Об... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T13:15
2023-11-06T13:15
2023-11-06T13:17
запорожская область
евгений балицкий
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
крым
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Украинское контрнаступление на Запорожском направлении полностью остановлено, шансов дойти к Азовскому мору и отрезать сухопутный коридор в Крым у ВСУ нет. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, нынешние бои под Работино, частично на Щербаках и на Времевском выступе – "агония украинского режима". Планы противника пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас противник в большей степени атакует малыми группами, не используя бронетехнику, добавил губернатор."Заказчиками всего этого "мясного штурма" являются английские и американские, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику", - констатировал губернатор.Ранее главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. При этом ВСУ несут колоссальные потери. Президент Росси Владимир Путин ранее констатировал, что контрнаступление Украины провалилось.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - ШойгуПутин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html
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запорожская область, евгений балицкий, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, крым, азовское море
Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий
Балицкий: планы ВСУ пройти к Азовскому морю и отрезать Крым с суши провалились
13:15 06.11.2023 (обновлено: 13:17 06.11.2023)