https://crimea.ria.ru/20231106/popytka-vsu-otrezat-put-v-krym-provalilas---balitskiy-1132601373.html

Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий

Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий

Украинское контрнаступление на Запорожском направлении полностью остановлено, шансов дойти к Азовскому мору и отрезать сухопутный коридор в Крым у ВСУ нет. Об... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T13:15

2023-11-06T13:15

2023-11-06T13:17

запорожская область

евгений балицкий

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

крым

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Украинское контрнаступление на Запорожском направлении полностью остановлено, шансов дойти к Азовскому мору и отрезать сухопутный коридор в Крым у ВСУ нет. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, нынешние бои под Работино, частично на Щербаках и на Времевском выступе – "агония украинского режима". Планы противника пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас противник в большей степени атакует малыми группами, не используя бронетехнику, добавил губернатор."Заказчиками всего этого "мясного штурма" являются английские и американские, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику", - констатировал губернатор.Ранее главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. При этом ВСУ несут колоссальные потери. Президент Росси Владимир Путин ранее констатировал, что контрнаступление Украины провалилось.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - ШойгуПутин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного

https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html

запорожская область

крым

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, крым, азовское море