https://crimea.ria.ru/20231003/vsu-provalili-vse-popytki-prorvatsya-na-zaporozhskom-fronte---shoygu-1131821538.html
ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу
ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу
Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными, заявил во вторник министр обороны России... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T12:51
2023-10-03T12:51
2023-10-03T12:48
запорожская область
запорожье
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.Кроме того, российские военные успешно отразили все атаки на соледаро-бахмутском направлении. Глава оборонного ведомства РФ отметил успешное выполнение поставленных задач на этих двух линиях подразделениями 70-го мотострелкового, 56-го десантно-штурмового полков, 810-й бригады морской пехоты, 291-й артиллерийской бригады , 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад.Ранее сообщалось, что командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек. 21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений. Читайте также на РИА Новости Крым:В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУКолонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
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запорожская область, запорожье, сергей шойгу, контрнаступление всу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости
ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу
Шойгу: ВСУ не смогли прорвать оборону на Запорожском направлении у Вербового и Работино