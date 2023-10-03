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ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу
ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу
Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными, заявил во вторник министр обороны России... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T12:51
2023-10-03T12:48
запорожская область
запорожье
сергей шойгу
контрнаступление всу
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.Кроме того, российские военные успешно отразили все атаки на соледаро-бахмутском направлении. Глава оборонного ведомства РФ отметил успешное выполнение поставленных задач на этих двух линиях подразделениями 70-го мотострелкового, 56-го десантно-штурмового полков, 810-й бригады морской пехоты, 291-й артиллерийской бригады , 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад.Ранее сообщалось, что командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек. 21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений. Читайте также на РИА Новости Крым:В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУКолонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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запорожская область, запорожье, сергей шойгу, контрнаступление всу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости
ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу

Шойгу: ВСУ не смогли прорвать оборону на Запорожском направлении у Вербового и Работино

12:51 03.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
"Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении ", - констатировал министр.
Кроме того, российские военные успешно отразили все атаки на соледаро-бахмутском направлении. Глава оборонного ведомства РФ отметил успешное выполнение поставленных задач на этих двух линиях подразделениями 70-го мотострелкового, 56-го десантно-штурмового полков, 810-й бригады морской пехоты, 291-й артиллерийской бригады , 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями.
В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек.
21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.
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Запорожская областьЗапорожьеСергей ШойгуКонтрнаступление ВСУПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФНовости
 
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