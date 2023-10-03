https://crimea.ria.ru/20231003/vsu-provalili-vse-popytki-prorvatsya-na-zaporozhskom-fronte---shoygu-1131821538.html

ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу

ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023

ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу

Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными, заявил во вторник министр обороны России... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T12:51

2023-10-03T12:51

2023-10-03T12:48

запорожская область

запорожье

сергей шойгу

контрнаступление всу

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131762711_0:0:1078:606_1920x0_80_0_0_3725cb7a67db7a66050e6cc63d47e3a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.Кроме того, российские военные успешно отразили все атаки на соледаро-бахмутском направлении. Глава оборонного ведомства РФ отметил успешное выполнение поставленных задач на этих двух линиях подразделениями 70-го мотострелкового, 56-го десантно-штурмового полков, 810-й бригады морской пехоты, 291-й артиллерийской бригады , 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад.Ранее сообщалось, что командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек. 21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений. Читайте также на РИА Новости Крым:В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУКолонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ

запорожская область

запорожье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, запорожье, сергей шойгу, контрнаступление всу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости