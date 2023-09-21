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Балицкий не исключил обострения в районе Работино

Балицкий не исключил обострения в районе Работино - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Балицкий не исключил обострения в районе Работино

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе населенных пунктов Работино и Вербовое возможно обострение ситуации, поскольку Киев... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T14:31

2023-09-21T14:31

2023-09-21T14:31

запорожская область

евгений балицкий

новости сво

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе населенных пунктов Работино и Вербовое возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.Вместе с тем Балицкий отметил низкий моральный дух ВСУ, поэтому Киеву не приходится рассчитывать на какие-либо военные успехи."Моральный дух ВСУ очень низкий, однако у киевских руководителей подходит время "квартального отчета" перед западными кураторами и им жизненно необходима "перемога". Необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую "победу", оплатят жизнями новых мобилизованных", - заключил Балицкий.Ранее Евгений Балицкий заявил, что общие потери украинских войск в боях в районе Работино Запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за две недели. По его словам, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии ВС России эффективно поражать противника в Работино.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в РаботиноКатастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ

запорожская область

работино

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, работино, новости