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Балицкий не исключил обострения в районе Работино - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Балицкий не исключил обострения в районе Работино
Балицкий не исключил обострения в районе Работино - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Балицкий не исключил обострения в районе Работино
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе населенных пунктов Работино и Вербовое возможно обострение ситуации, поскольку Киев... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T14:31
2023-09-21T14:31
запорожская область
евгений балицкий
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
работино
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе населенных пунктов Работино и Вербовое возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.Вместе с тем Балицкий отметил низкий моральный дух ВСУ, поэтому Киеву не приходится рассчитывать на какие-либо военные успехи."Моральный дух ВСУ очень низкий, однако у киевских руководителей подходит время "квартального отчета" перед западными кураторами и им жизненно необходима "перемога". Необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую "победу", оплатят жизнями новых мобилизованных", - заключил Балицкий.Ранее Евгений Балицкий заявил, что общие потери украинских войск в боях в районе Работино Запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за две недели. По его словам, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии ВС России эффективно поражать противника в Работино.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в РаботиноКатастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
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запорожская область, евгений балицкий, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, работино, новости
Балицкий не исключил обострения в районе Работино

Балицкий не исключил обострения в районе Работино из-за переброски ВСУ

14:31 21.09.2023
 
© РИА Новости . Давид Нармания / Перейти в фотобанкБойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области.
Бойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Давид Нармания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе населенных пунктов Работино и Вербовое возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.
"Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострения ситуации в районе Работино – Вербовое", - написал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем Балицкий отметил низкий моральный дух ВСУ, поэтому Киеву не приходится рассчитывать на какие-либо военные успехи.
"Моральный дух ВСУ очень низкий, однако у киевских руководителей подходит время "квартального отчета" перед западными кураторами и им жизненно необходима "перемога". Необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую "победу", оплатят жизнями новых мобилизованных", - заключил Балицкий.
Ранее Евгений Балицкий заявил, что общие потери украинских войск в боях в районе Работино Запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за две недели. По его словам, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии ВС России эффективно поражать противника в Работино.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииРаботиноНовости
 
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