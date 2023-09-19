https://crimea.ria.ru/20230919/kolonna-bronegrupp-vsu-unichtozhena-na-puti-v-rabotino-1131513728.html

Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино

Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино

Российские военные уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T11:06

2023-09-19T11:06

2023-09-19T11:07

запорожская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

работино

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.По его словам, украинские боевики пытаются восстановить боеспособность в надежде овладеть Новопокровкой и Ильиченково, однако их планы и стратегии известны российским силам."Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа. Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", - добавил врио губернатора региона.Ранее Евгений Балицкий заявил, что общие потери украинских войск в боях в районе Работино Запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за две недели. По его словам, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии ВС России эффективно поражать противника в Работино.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУБалицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье

https://crimea.ria.ru/20230917/armiya-rossii-smyala-devyat-atak-vsu-vrag-poteryal-625-boevikov-1131477157.html

запорожская область

работино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , работино, новости сво