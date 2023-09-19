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Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино
Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино
Российские военные уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T11:06
2023-09-19T11:07
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
работино
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.По его словам, украинские боевики пытаются восстановить боеспособность в надежде овладеть Новопокровкой и Ильиченково, однако их планы и стратегии известны российским силам."Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа. Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", - добавил врио губернатора региона.Ранее Евгений Балицкий заявил, что общие потери украинских войск в боях в районе Работино Запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за две недели. По его словам, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии ВС России эффективно поражать противника в Работино.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУБалицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
https://crimea.ria.ru/20230917/armiya-rossii-smyala-devyat-atak-vsu-vrag-poteryal-625-boevikov-1131477157.html
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запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , работино, новости сво
Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино

Балицкий: колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино Запорожской области

11:06 19.09.2023 (обновлено: 11:07 19.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
"Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские боевики пытаются восстановить боеспособность в надежде овладеть Новопокровкой и Ильиченково, однако их планы и стратегии известны российским силам.
"Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа. Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", - добавил врио губернатора региона.
Ранее Евгений Балицкий заявил, что общие потери украинских войск в боях в районе Работино Запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за две недели. По его словам, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии ВС России эффективно поражать противника в Работино.
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