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Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино
Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино
Общие потери украинских войск в боях в районе Работино запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за последние... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T13:59
2023-09-08T13:59
работино
евгений балицкий
запорожская область
новости
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Общие потери украинских войск в боях в районе Работино запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за последние две недели. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам врио губернатора, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет нашей артиллерии эффективно поражать противника в Работино."Нам выделили две дивизии десантников, которые усилили наш оборонительный потенциал. Кроме того, артиллерии кратно добавилось. Мы заняли выгодные высоты в Вербовом, у нас превышение почти 150 метров, которое позволяет нам работать в глубину почти плюс 7-10 километров. Мы надежно удерживаем эти высоты, противнику просто не позавидуешь", - отметил он.Балицкий также добавил, что находящиеся в районе Работино украинские подразделения очень сильно выдохлись. Огромные потери вкупе с надвигающейся осенней распутицей позволят ВСУ активно атаковать на этом направлении максимум в течение ближайших двух недель.Ранее Балицкий сообщил, что в течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе Работино и Вербового, противник взял тактическую паузу и активных действий не предпринимал. Но российские подразделения не дают расслабиться, наносят артиллерийские удары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери.
https://crimea.ria.ru/20230908/v-zaporozhskoy-oblasti-unichtozheny-podrazdeleniya-rezerva-i-sklad-pekhoty-vsu-1131258120.html
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работино, евгений балицкий, запорожская область, новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино

Балицкий: ВСУ в боях за Работино в Запорожской области потеряли порядка 10 тысяч человек

13:59 08.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Общие потери украинских войск в боях в районе Работино запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за последние две недели. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"По нашим данным, которые у нас есть на 4 сентября, около 10 тысяч военнослужащих противника было в целом потеряно только на этом направлении, около трех тысяч – за последние две недели этих "мясных" штурмов. Потери сумасшедшие", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио губернатора, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет нашей артиллерии эффективно поражать противника в Работино.
"Нам выделили две дивизии десантников, которые усилили наш оборонительный потенциал. Кроме того, артиллерии кратно добавилось. Мы заняли выгодные высоты в Вербовом, у нас превышение почти 150 метров, которое позволяет нам работать в глубину почти плюс 7-10 километров. Мы надежно удерживаем эти высоты, противнику просто не позавидуешь", - отметил он.
Балицкий также добавил, что находящиеся в районе Работино украинские подразделения очень сильно выдохлись. Огромные потери вкупе с надвигающейся осенней распутицей позволят ВСУ активно атаковать на этом направлении максимум в течение ближайших двух недель.
"Если противник сейчас потеряет еще порядка пяти тысяч человек, то он не сможет проводить оборонительные действия. Мы это понимаем, это понимают военные. Максимум до конца сентября можно вливать в эту воронку какие-то силы украинским воякам, и дальше будет интересно. В ближайшие пару недель им придется крепко подумать, чем обороняться. Потому что мы не собираемся на этом останавливаться", - сказал врио губернатора.
Ранее Балицкий сообщил, что в течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе Работино и Вербового, противник взял тактическую паузу и активных действий не предпринимал. Но российские подразделения не дают расслабиться, наносят артиллерийские удары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
13:24
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РаботиноЕвгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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