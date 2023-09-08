https://crimea.ria.ru/20230908/katastroficheskie-poteri-skolko-boevikov-vsu-poleglo-v-boyakh-za-rabotino-1131258740.html

Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино

Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино

Общие потери украинских войск в боях в районе Работино запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за последние... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T13:59

2023-09-08T13:59

2023-09-08T13:59

работино

евгений балицкий

запорожская область

новости

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Общие потери украинских войск в боях в районе Работино запорожской области составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – только за последние две недели. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам врио губернатора, российские войска по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет нашей артиллерии эффективно поражать противника в Работино."Нам выделили две дивизии десантников, которые усилили наш оборонительный потенциал. Кроме того, артиллерии кратно добавилось. Мы заняли выгодные высоты в Вербовом, у нас превышение почти 150 метров, которое позволяет нам работать в глубину почти плюс 7-10 километров. Мы надежно удерживаем эти высоты, противнику просто не позавидуешь", - отметил он.Балицкий также добавил, что находящиеся в районе Работино украинские подразделения очень сильно выдохлись. Огромные потери вкупе с надвигающейся осенней распутицей позволят ВСУ активно атаковать на этом направлении максимум в течение ближайших двух недель.Ранее Балицкий сообщил, что в течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе Работино и Вербового, противник взял тактическую паузу и активных действий не предпринимал. Но российские подразделения не дают расслабиться, наносят артиллерийские удары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери.

https://crimea.ria.ru/20230908/v-zaporozhskoy-oblasti-unichtozheny-podrazdeleniya-rezerva-i-sklad-pekhoty-vsu-1131258120.html

работино

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работино, евгений балицкий, запорожская область, новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины)