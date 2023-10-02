https://crimea.ria.ru/20231002/v-bezuspeshnykh-atakakh-za-sutki-pogibli-esche-400-boevikov-vsu-1131801606.html

В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ

В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2023

В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ

Российские военные отразили еще шесть атак в зоне спецоперации и уничтожили за сутки 400 боевиков и военную технику ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T15:49

2023-10-02T15:49

2023-10-02T15:50

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

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запорожская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили еще шесть атак в зоне спецоперации и уничтожили за сутки 400 боевиков и военную технику ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Донецкое, Краснолиманское, Купянское направленияНа Донецком направлении российские РФ отразили три атаки украинских штурмовых групп, потери противника составили до 180-ти боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артустановки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков ВСУ, убиты и ранены свыше 60-ти украинских военнослужащих, уничтожены два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30.На Купянском направлении ВСУ потеряли до 65-ти украинских солдат, два автомобиля, гаубицу М109 Paladin и американскую артиллерийскую систему М777.Запорожское, Южно-Донецкое, херсонское направленияНа Запорожском фронте погибли и ранены до 35-ти украинских военнослужащих, разбиты две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа, поражены артустановка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.На Южно-Донецкой линии отражена одна атака вражеских штурмовых групп, уничтожено до 30-ти боевиков, два пикапа, поражены артиллерийская система М777 и гаубица Д-20. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 107-ми районах", – сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУРоссийская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в ДонбассеРакетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

донецк

купянск

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, донецк, купянск, запорожская область, потери всу