Рейтинг@Mail.ru
В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231002/v-bezuspeshnykh-atakakh-za-sutki-pogibli-esche-400-boevikov-vsu-1131801606.html
В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ
В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2023
В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ
Российские военные отразили еще шесть атак в зоне спецоперации и уничтожили за сутки 400 боевиков и военную технику ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T15:49
2023-10-02T15:50
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
донецк
купянск
запорожская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131566306_0:134:658:504_1920x0_80_0_0_cb8081462600c220ef1500c333dbb374.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили еще шесть атак в зоне спецоперации и уничтожили за сутки 400 боевиков и военную технику ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Донецкое, Краснолиманское, Купянское направленияНа Донецком направлении российские РФ отразили три атаки украинских штурмовых групп, потери противника составили до 180-ти боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артустановки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков ВСУ, убиты и ранены свыше 60-ти украинских военнослужащих, уничтожены два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30.На Купянском направлении ВСУ потеряли до 65-ти украинских солдат, два автомобиля, гаубицу М109 Paladin и американскую артиллерийскую систему М777.Запорожское, Южно-Донецкое, херсонское направленияНа Запорожском фронте погибли и ранены до 35-ти украинских военнослужащих, разбиты две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа, поражены артустановка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.На Южно-Донецкой линии отражена одна атака вражеских штурмовых групп, уничтожено до 30-ти боевиков, два пикапа, поражены артиллерийская система М777 и гаубица Д-20. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 107-ми районах", – сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУРоссийская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в ДонбассеРакетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
донецк
купянск
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131566306_88:84:660:513_1920x0_80_0_0_e5985e721212c400d5e9b485118da8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, донецк, купянск, запорожская область, потери всу
В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли еще 400 боевиков на фонтах спецоперации

15:49 02.10.2023 (обновлено: 15:50 02.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили еще шесть атак в зоне спецоперации и уничтожили за сутки 400 боевиков и военную технику ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Донецкое, Краснолиманское, Купянское направления

На Донецком направлении российские РФ отразили три атаки украинских штурмовых групп, потери противника составили до 180-ти боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артустановки "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков ВСУ, убиты и ранены свыше 60-ти украинских военнослужащих, уничтожены два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30.
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 65-ти украинских солдат, два автомобиля, гаубицу М109 Paladin и американскую артиллерийскую систему М777.

Запорожское, Южно-Донецкое, херсонское направления

На Запорожском фронте погибли и ранены до 35-ти украинских военнослужащих, разбиты две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа, поражены артустановка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
На Южно-Донецкой линии отражена одна атака вражеских штурмовых групп, уничтожено до 30-ти боевиков, два пикапа, поражены артиллерийская система М777 и гаубица Д-20. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 107-ми районах", – сообщили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости СВОДонецкКупянскЗапорожская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
15:49В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ
15:17Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины
14:59Сальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне
14:54На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ
14:15Обещал авто и дом: крымчанин обманул знакомого на 2,5 млн
13:57Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма
13:43Перестановки в правительстве Севастополя: кто назначен
13:29Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов
13:00Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID-19
12:52Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник
12:37Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском
12:13"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки
12:03В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает
11:54Видим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре
11:21ВСУ выпустили по городам и селам Херсонской области около 100 снарядов
11:01Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
10:21Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области
10:14В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
10:02Крымский мост: обстановка на утро понедельника
Лента новостейМолния