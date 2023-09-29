https://crimea.ria.ru/20230929/brigada-vsu-pokidaet-rayon-rabotino-boeviki-otkazyvayutsya-voevat-1131751997.html

Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать

Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать

Командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T17:43

2023-09-29T17:43

2023-09-29T17:34

работино

запорожская область

новости сво

министерство обороны рф

евгений балицкий

вербовое

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек. 21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работин Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ

работино

запорожская область

вербовое

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работино, запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, евгений балицкий, вербовое, потери всу