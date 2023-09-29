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Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать
Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать
Командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T17:43
2023-09-29T17:34
работино
запорожская область
новости сво
министерство обороны рф
евгений балицкий
вербовое
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек. 21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работин Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ
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РИА Новости Крым
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работино, запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, евгений балицкий, вербовое, потери всу
Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать

Минобороны: ВСУ выводят бригаду из района Работино из-за потерь и отказа солдат воевать

17:43 29.09.2023
 
© AP Photo LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь", – говорится в сообщении.

В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек. 21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.
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РаботиноЗапорожская областьНовости СВОМинистерство обороны РФЕвгений БалицкийВербовоеПотери ВСУ
 
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