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Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать
Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать
Командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T17:43
2023-09-29T17:43
2023-09-29T17:34
работино
запорожская область
новости сво
министерство обороны рф
евгений балицкий
вербовое
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Командование ВСУ выводит бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа военнослужащих воевать в связи с высокими потерями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что потери ВСУ в боях под Работино достигли 10 тысяч человек. 21 сентября он рассказал, что в районе Работино и Вербового возможно обострение ситуации, поскольку Киев завершает переброску туда своих подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работин Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ
работино
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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работино, запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, евгений балицкий, вербовое, потери всу
Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать
Минобороны: ВСУ выводят бригаду из района Работино из-за потерь и отказа солдат воевать