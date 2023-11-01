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Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T13:26
2023-11-01T13:26
2023-11-01T13:26
сергей шойгу
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россия
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.По его словам, силы украинской армии истощаются, также растет деморализация личного состава.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские подразделения в зоне СВО отразили девять атак противника и уничтожили более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том числе восемь танков.В частности, два немецких танка Leopard российские военные подбили на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракетВоенные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
Шойгу: войска РФ продвигаются в зоне СВО и занимают более выгодные рубежи и позиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", – сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.
"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", – констатировал министр.
По его словам, силы украинской армии истощаются, также растет деморализация личного состава.
"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение", – подчеркнул Шойгу.
Накануне Минобороны РФ сообщило
, что за прошедшие сутки российские подразделения в зоне СВО отразили девять атак противника и уничтожили более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том числе восемь танков.
В частности, два немецких танка Leopard российские военные подбили на Купянском направлении.
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