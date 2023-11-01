https://crimea.ria.ru/20231101/shoygu-zayavil-o-prodvizhenii-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1132481042.html

Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T13:26

2023-11-01T13:26

2023-11-01T13:26

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.По его словам, силы украинской армии истощаются, также растет деморализация личного состава.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские подразделения в зоне СВО отразили девять атак противника и уничтожили более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том числе восемь танков.В частности, два немецких танка Leopard российские военные подбили на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракетВоенные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу