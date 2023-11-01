Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231101/shoygu-zayavil-o-prodvizhenii-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1132481042.html
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T13:26
2023-11-01T13:26
сергей шойгу
министерство обороны рф
россия
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131057196_19:0:3658:2047_1920x0_80_0_0_f46a31b215347de89fc80ca78914a924.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.По его словам, силы украинской армии истощаются, также растет деморализация личного состава.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские подразделения в зоне СВО отразили девять атак противника и уничтожили более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том числе восемь танков.В частности, два немецких танка Leopard российские военные подбили на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракетВоенные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131057196_474:0:3203:2047_1920x0_80_0_0_b65aeeb2f0f3db410763b94dd68cd946.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу
Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

Шойгу: войска РФ продвигаются в зоне СВО и занимают более выгодные рубежи и позиции

13:26 01.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", – сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.
"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", – констатировал министр.
По его словам, силы украинской армии истощаются, также растет деморализация личного состава.

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение", – подчеркнул Шойгу.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские подразделения в зоне СВО отразили девять атак противника и уничтожили более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том числе восемь танков.
В частности, два немецких танка Leopard российские военные подбили на Купянском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФРоссияНовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости СВОПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
13:15Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
13:07Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
13:05Крымский мост открыли для проезда
13:01Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:49Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
12:49Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
12:44В Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал
12:21Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
12:10Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике
11:37Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
11:32450 тысяч рублей ущерба предприятию в Крыму: экс-работник пойдет под суд
11:16Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
11:07Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ
10:52Воздушная тревога в Севастополе – включены сирены
10:49Движение по Крымскому мосту остановлено
10:44Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине
10:37При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
10:29Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
10:18В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
Лента новостейМолния