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Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев

Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев

За прошедшую неделю российские войска отразили 62 атаки противника на различных направлениях в зоне спецоперации, потери ВСУ составили почти 5,5 тысячи человек... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T15:39

2023-11-03T15:39

2023-11-03T15:39

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. За прошедшую неделю российские войска отразили 62 атаки противника на различных направлениях в зоне спецоперации, потери ВСУ составили почти 5,5 тысячи человек и более 370 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника.Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника пяти бригад в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Потери противника за неделю на данном направлении составили порядка 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО.Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили 20 атак штурмовиков противника в районах Водяного, Ленинского и Ямполовки Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ за указанный период составили более 900 боевиков, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям трех бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки ДНР.Потери противника составили более 1300 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО.Также уничтожены два склада с боеприпасами и военной техникой.Южно-Донецкое направлениеРоссийские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР.За неделю украинская армия потеряла свыше 1100 военнослужащих, семь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.На этом направлении противник потерял более 760 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.На Херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии и упреждающих действий российских войск сорваны попытки боевиков высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра.Кроме того, нанесено поражение подразделениям двух бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки и Ивановки Херсонской области.В результате боевых действий потери ВСУ составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – МинобороныУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу