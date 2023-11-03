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15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены
15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены - РИА Новости Крым, 03.11.2023
15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены
За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T15:02
2023-11-03T15:04
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства дронов и безэкипажных катеров, склады с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны.В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, а также группы иностранных инструкторов и наемников.Неделей ранее, с 21 по 27 октября, ВС России нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине. Уничтожены арсеналы с артиллерийскими боеприпасами, места хранения безэкипажных катеров, военная аэродромная инфраструктура, а также базы горюче-смазочных материалов и пунктам размещения боевиков ВСУ и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Львове поврежден объект критической инфраструктурыВзрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объектРоссийские военные ударили по аэродрому в Полтавской области
https://crimea.ria.ru/20231028/udar-po-aerodromu-v-kirovogradskoy-oblasti-porazhen-komandnyy-punkt-vsu-1132381508.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

Минобороны: армия России нанесла 15 групповых ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ

15:02 03.11.2023 (обновлено: 15:04 03.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства дронов и безэкипажных катеров, склады с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны.

"С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами России нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, а также группы иностранных инструкторов и наемников.
Неделей ранее, с 21 по 27 октября, ВС России нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине. Уничтожены арсеналы с артиллерийскими боеприпасами, места хранения безэкипажных катеров, военная аэродромная инфраструктура, а также базы горюче-смазочных материалов и пунктам размещения боевиков ВСУ и наемников.
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