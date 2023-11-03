https://crimea.ria.ru/20231103/15-gruppovykh-udarov-po-vsu-za-nedelyu-kakie-tseli-unichtozheny-1132550873.html

15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены - РИА Новости Крым, 03.11.2023

15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T15:02

2023-11-03T15:02

2023-11-03T15:04

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства дронов и безэкипажных катеров, склады с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны.В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, а также группы иностранных инструкторов и наемников.Неделей ранее, с 21 по 27 октября, ВС России нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине. Уничтожены арсеналы с артиллерийскими боеприпасами, места хранения безэкипажных катеров, военная аэродромная инфраструктура, а также базы горюче-смазочных материалов и пунктам размещения боевиков ВСУ и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Львове поврежден объект критической инфраструктурыВзрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объектРоссийские военные ударили по аэродрому в Полтавской области

https://crimea.ria.ru/20231028/udar-po-aerodromu-v-kirovogradskoy-oblasti-porazhen-komandnyy-punkt-vsu-1132381508.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу