https://crimea.ria.ru/20231103/vo-lvove-povrezhden-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-1132541463.html

Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T12:25

2023-11-03T12:25

2023-11-03T12:25

украина

львов

львовская область

в мире

новости сво

харьковская область

одесская область

винницкая область

николаевская область

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050914_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48f1716f70fe2a646ea0ef193640edfc.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.В пятницу о взрывах в Одессе и области, а также в Харькове и Кировограде (Кропивницком) сообщали власти и украинские СМИ.По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 3 ноября воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой областях и на территории подконтрольных Киеву Запорожья и Херсона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объектУдар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известноНочные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

украина

львов

львовская область

харьковская область

одесская область

винницкая область

николаевская область

киевская область

кировоград

хмельницкая область

запорожье

херсон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, львов, львовская область, в мире, новости сво, харьковская область, одесская область, винницкая область, николаевская область, киевская область, кировоград, хмельницкая область, запорожье, херсон