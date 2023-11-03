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Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T12:25
2023-11-03T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.В пятницу о взрывах в Одессе и области, а также в Харькове и Кировограде (Кропивницком) сообщали власти и украинские СМИ.По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 3 ноября воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой областях и на территории подконтрольных Киеву Запорожья и Херсона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объектУдар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известноНочные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, львов, львовская область, в мире, новости сво, харьковская область, одесская область, винницкая область, николаевская область, киевская область, кировоград, хмельницкая область, запорожье, херсон
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

Во Львовской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры - власти

12:25 03.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
В пятницу о взрывах в Одессе и области, а также в Харькове и Кировограде (Кропивницком) сообщали власти и украинские СМИ.
"Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 3 ноября воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой областях и на территории подконтрольных Киеву Запорожья и Херсона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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