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Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T12:25
2023-11-03T12:25
2023-11-03T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.В пятницу о взрывах в Одессе и области, а также в Харькове и Кировограде (Кропивницком) сообщали власти и украинские СМИ.По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 3 ноября воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой областях и на территории подконтрольных Киеву Запорожья и Херсона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объектУдар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известноНочные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
Во Львовской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
В пятницу о взрывах
в Одессе и области, а также в Харькове и Кировограде (Кропивницком) сообщали власти и украинские СМИ.
"Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 3 ноября воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой областях и на территории подконтрольных Киеву Запорожья и Херсона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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