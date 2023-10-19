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Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
Украинские власти и СМИ сообщают о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области и других регионах РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T10:04
2023-10-19T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти и СМИ сообщают о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области и других регионах Украины. В результате повреждены инфраструктурные объекты."Ночью произошло попадание БПЛА по объекту инфраструктуры в городе Сумы, предварительно – без жертв", - написал в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Игорь Кальченко.О каком объекте идет речь, не уточняется.Кроме того, по словам Лысака, ночью взрывы прогремели в Никопольском районе области. Также обошлось без погибших и пострадавших.По данным украинских СМИ, серию взрывов также зафиксировали в Николаевской области, Кривом Роге, подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Других подробностей не приводится.На минувшей неделе сообщалось о ракетных и авиационных ударах по объектам в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Так, в Харьковской области зафиксирован удар управляемой авиабомбой, проинформировали местные власти.Также, по данным украинских СМИ, три ракетных удара были нанесены по Запорожью, предположительно, из комплекса С-300. Еще один удар был нанесен в окрестностях села Кизомыс в подконтрольной Украине части Херсонской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеУдар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива
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Новости
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украина, новости, новости сво, вооруженные силы россии, николаев, днепропетровская область, сумская область, павлоград
Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

Взрывы прогремели в Сумах, Павлограде и Николаеве: повреждены объекты инфраструктуры

10:04 19.10.2023 (обновлено: 10:10 19.10.2023)
 
© t.me/dsns_telegramСотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
© t.me/dsns_telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти и СМИ сообщают о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области и других регионах Украины. В результате повреждены инфраструктурные объекты.
"Ночью произошло попадание БПЛА по объекту инфраструктуры в городе Сумы, предварительно – без жертв", - написал в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Игорь Кальченко.
О каком объекте идет речь, не уточняется.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о разрушениях на инфраструктурном объекте в Павлограде. Он не упомянул, на каком именно объекте произошел взрыв, но отметил, что люди не пострадали.
Кроме того, по словам Лысака, ночью взрывы прогремели в Никопольском районе области. Также обошлось без погибших и пострадавших.
По данным украинских СМИ, серию взрывов также зафиксировали в Николаевской области, Кривом Роге, подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Других подробностей не приводится.
На минувшей неделе сообщалось о ракетных и авиационных ударах по объектам в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Так, в Харьковской области зафиксирован удар управляемой авиабомбой, проинформировали местные власти.
Также, по данным украинских СМИ, три ракетных удара были нанесены по Запорожью, предположительно, из комплекса С-300. Еще один удар был нанесен в окрестностях села Кизомыс в подконтрольной Украине части Херсонской области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.
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