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Удар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Удар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива
Удар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Удар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива
Вооруженные Силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, а в Павлограде – цеха предприятия, на котором выпускалось твердое ракетное... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T16:05
2023-10-03T16:38
новости сво
министерство обороны рф
днепропетровская область
харьков
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, а в Павлограде – цеха предприятия, на котором выпускалось твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Купянска в Харьковской области поражен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.А в районе Павлограда поражены цеха, на которых выпускалось твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества, добавили в оборонном ведомстве.За минувшие сутки российские подразделения уничтожили десятки единиц различной техники и вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Среди них – самоходная гаубица Caezar, поставленная украинской армии Францией, и буксируемая гаубица М119 производства США.Ранее во вторник подконтрольный Киеву глава ВГА Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 3 октября в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, в Павлодаре загорелся промышленный объект.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте – ШойгуНа Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за суткиНочные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, харьков, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина
Удар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива

ВС РФ ударили по бронетанковому заводу в Харькове и цехам с ракетным топливом в Павлограде

16:05 03.10.2023 (обновлено: 16:38 03.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, а в Павлограде – цеха предприятия, на котором выпускалось твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", – сказано в сообщении военного ведомства.
Кроме того, в районе Купянска в Харьковской области поражен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
А в районе Павлограда поражены цеха, на которых выпускалось твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества, добавили в оборонном ведомстве.
За минувшие сутки российские подразделения уничтожили десятки единиц различной техники и вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Среди них – самоходная гаубица Caezar, поставленная украинской армии Францией, и буксируемая гаубица М119 производства США.
Ранее во вторник подконтрольный Киеву глава ВГА Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 3 октября в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, в Павлодаре загорелся промышленный объект.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДнепропетровская областьХарьковХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраина
 
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