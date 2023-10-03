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Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект
Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект
В ночь на 3 октября в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, в Павлодаре загорелся промышленный объект, сообщил подконтрольный Киеву глава местной ВГА... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T08:53
2023-10-03T08:53
2023-10-03T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В ночь на 3 октября в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, в Павлодаре загорелся промышленный объект, сообщил подконтрольный Киеву глава местной ВГА Сергей Лысак.Как сообщают украинские СМИ, этой ночью взрывы также раздавались в Николаевской области и на объектах, временно оккупированных ВСУ в Херсонском регионе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в указанных регионах звучали сигналы воздушной тревоги.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
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днепропетровская область, днепропетровск, павлоград, армия и флот, новости сво, новости, вооруженные силы россии
Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект
Поражено промышленное предприятие в Днепропетровской области
08:53 03.10.2023 (обновлено: 09:14 03.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В ночь на 3 октября в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, в Павлодаре загорелся промышленный объект, сообщил подконтрольный Киеву глава местной ВГА Сергей Лысак.
"Прилет на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда произошло попадание. Пожар, возникший вследствие этого, потушен. Есть разрушение производственных объектов", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Как сообщают украинские СМИ, этой ночью взрывы также раздавались в Николаевской области и на объектах, временно оккупированных ВСУ в Херсонском регионе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в указанных регионах звучали сигналы воздушной тревоги.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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