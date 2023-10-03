https://crimea.ria.ru/20231003/nochnye-vzryvy-v-pavlograde-vs-rf-porazili-promyshlennyy-obekt-1131812724.html

Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект

Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект

В ночь на 3 октября в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, в Павлодаре загорелся промышленный объект, сообщил подконтрольный Киеву глава местной ВГА... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T08:53

2023-10-03T08:53

2023-10-03T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В ночь на 3 октября в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, в Павлодаре загорелся промышленный объект, сообщил подконтрольный Киеву глава местной ВГА Сергей Лысак.Как сообщают украинские СМИ, этой ночью взрывы также раздавались в Николаевской области и на объектах, временно оккупированных ВСУ в Херсонском регионе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в указанных регионах звучали сигналы воздушной тревоги.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины

днепропетровская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, днепропетровск, павлоград, армия и флот, новости сво, новости, вооруженные силы россии