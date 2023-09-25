Рейтинг@Mail.ru
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230925/seriya-moschnykh-vzryvov-progremela-v-odesse-1131639188.html
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T07:25
2023-09-25T09:42
украина
одесса
в мире
новости сво
взрыв
новости
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a4aae992f917191f5a7b5e3b0b5ed93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер.По его данным, за ночь в городе не менее пяти ударов были нанесены по портам ВСУ в Одесской области, в некоторых местах начались пожары."Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Также зафиксировано разрушение в складском помещении", - написал Кипер в Telegram.Кроме того, в ночь на 25 сентября серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области.На прошлой неделе взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов. Кроме того, оказались повреждены энергообъекты в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
украина
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_112:0:1248:852_1920x0_80_0_0_b0c8aed793838a2a490bbcf78bf80787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, в мире, новости сво, взрыв, новости, одесская область
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе

В Одессе прогремели несколько взрывов, повреждена портовая инфраструктура

07:25 25.09.2023 (обновлено: 09:42 25.09.2023)
 
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега КипераУкраинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
Украинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега Кипера
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер.
По его данным, за ночь в городе не менее пяти ударов были нанесены по портам ВСУ в Одесской области, в некоторых местах начались пожары.
"Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Также зафиксировано разрушение в складском помещении", - написал Кипер в Telegram.
Кроме того, в ночь на 25 сентября серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области.
На прошлой неделе взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов. Кроме того, оказались повреждены энергообъекты в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
 
УкраинаОдессаВ миреНовости СВОВзрывНовостиОдесская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится
09:57Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
09:57110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины
09:41В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
09:20Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла
08:50Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств
08:21Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
08:02"Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в Крыму
07:53Победить боль в спине - советы эксперта по профилактике и лечению
07:51Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
07:39ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
07:25Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
07:03Крымский мост: ситуация на утро понедельника
06:36Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму
06:05Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
23:44Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
22:29Главное за день: 24 сентября
22:16Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
Лента новостейМолния