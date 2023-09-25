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Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T07:25
2023-09-25T07:25
2023-09-25T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер.По его данным, за ночь в городе не менее пяти ударов были нанесены по портам ВСУ в Одесской области, в некоторых местах начались пожары."Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Также зафиксировано разрушение в складском помещении", - написал Кипер в Telegram.Кроме того, в ночь на 25 сентября серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области.На прошлой неделе взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов. Кроме того, оказались повреждены энергообъекты в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
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украина, одесса, в мире, новости сво, взрыв, новости, одесская область
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
В Одессе прогремели несколько взрывов, повреждена портовая инфраструктура
07:25 25.09.2023 (обновлено: 09:42 25.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер.
По его данным, за ночь в городе не менее пяти ударов были нанесены по портам ВСУ в Одесской области, в некоторых местах начались пожары.
"Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Также зафиксировано разрушение в складском помещении", - написал Кипер в Telegram.
Кроме того, в ночь на 25 сентября серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области.
На прошлой неделе взрывы прогремели
в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов. Кроме того, оказались повреждены энергообъекты
в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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