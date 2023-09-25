https://crimea.ria.ru/20230925/seriya-moschnykh-vzryvov-progremela-v-odesse-1131639188.html

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе

Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T07:25

2023-09-25T07:25

2023-09-25T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремели в Одессе, повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Олег Кипер.По его данным, за ночь в городе не менее пяти ударов были нанесены по портам ВСУ в Одесской области, в некоторых местах начались пожары."Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Также зафиксировано разрушение в складском помещении", - написал Кипер в Telegram.Кроме того, в ночь на 25 сентября серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области.На прошлой неделе взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов. Кроме того, оказались повреждены энергообъекты в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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