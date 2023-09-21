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Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T11:54
2023-09-21T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".По данным "Укрэнерго", в результате взрывов повреждены сети энергоснабжающих компаний в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. По данным компании, без света остаются 398 населенных пунктов.Раннее сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым: Разрушительные взрывы прогремели в шести областях УкраиныМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие
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украина, укрэнерго, новости, киевская область, днепропетровская область, харьковская область, львовская область, ровенская область
Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины

Укрэнерго сообщила о повреждении объектов в западной и центральной частях Украины

11:54 21.09.2023 (обновлено: 12:07 21.09.2023)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaОтключение электричества
Отключение электричества - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за шесть месяцев атаки есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Были частично обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области. Идет восстановление питания потребителей", – говорится в Telegram-канале организации.

По данным "Укрэнерго", в результате взрывов повреждены сети энергоснабжающих компаний в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. По данным компании, без света остаются 398 населенных пунктов.
Раннее сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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