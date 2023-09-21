https://crimea.ria.ru/20230921/energoobekty-vyvedeny-iz-stroya-v-zapadnoy-i-tsentralnoy-chastyakh-ukrainy-1131570812.html

Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины

Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины

Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T11:54

2023-09-21T11:54

2023-09-21T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять областей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".По данным "Укрэнерго", в результате взрывов повреждены сети энергоснабжающих компаний в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. По данным компании, без света остаются 398 населенных пунктов.Раннее сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных и промышленных объектов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым: Разрушительные взрывы прогремели в шести областях УкраиныМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, новости, киевская область, днепропетровская область, харьковская область, львовская область, ровенская область