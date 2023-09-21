https://crimea.ria.ru/20230921/razrushitelnye-vzryvy-progremeli-v-shesti-oblastyakh-ukrainy-1131563138.html

Разрушительные взрывы прогремели в шести областях Украины

Разрушительные взрывы прогремели в шести областях Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Разрушительные взрывы прогремели в шести областях Украины

Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Хмельницком, Харькове, Киеве и Киевской области, сообщили украинские власти и местные СМИ РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T08:17

2023-09-21T08:17

2023-09-21T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Хмельницком, Харькове, Киеве и Киевской области, сообщили украинские власти и местные СМИТак, о взрывах в украинском Ровно сообщает телеканал "Общественное". Уточняется, что в части города отсутствует электричество.По информации украинских СМИ, звуки взрывов также были слышны в Харькове, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях.По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксировано попадание по инфраструктурному объекту.В то же время, как сообщает издание "Зеркало недели", взрывы также звучали в городе Ивано-Франковск и Львовской области, где местные власти подтверждают попадание в промышленный объект.В минувший понедельник серия мощных взрывов прозвучала в Одессе, Хмельницком и Херсоне. Уже на следующий день взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУХарьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракетВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, киев, львов, харьков, хмельницкий, винницкая область