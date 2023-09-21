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Разрушительные взрывы прогремели в шести областях Украины
Разрушительные взрывы прогремели в шести областях Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Разрушительные взрывы прогремели в шести областях Украины
Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Хмельницком, Харькове, Киеве и Киевской области, сообщили украинские власти и местные СМИ РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T08:17
2023-09-21T08:17
2023-09-21T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Хмельницком, Харькове, Киеве и Киевской области, сообщили украинские власти и местные СМИТак, о взрывах в украинском Ровно сообщает телеканал "Общественное". Уточняется, что в части города отсутствует электричество.По информации украинских СМИ, звуки взрывов также были слышны в Харькове, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях.По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксировано попадание по инфраструктурному объекту.В то же время, как сообщает издание "Зеркало недели", взрывы также звучали в городе Ивано-Франковск и Львовской области, где местные власти подтверждают попадание в промышленный объект.В минувший понедельник серия мощных взрывов прозвучала в Одессе, Хмельницком и Херсоне. Уже на следующий день взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУХарьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракетВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, новости, киев, львов, харьков, хмельницкий, винницкая область
Разрушительные взрывы прогремели в шести областях Украины
Мощные взрывы прогремели ночью во Львове, Киеве, Харькове
08:17 21.09.2023 (обновлено: 08:51 21.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Хмельницком, Харькове, Киеве и Киевской области, сообщили украинские власти и местные СМИ
Так, о взрывах в украинском Ровно сообщает телеканал "Общественное". Уточняется, что в части города отсутствует электричество.
"В Ровно слышны взрывы... исчез свет в части города", - говорится в Telegram-канале телеканала.
По информации украинских СМИ, звуки взрывов также были слышны в Харькове, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях.
"В Харькове прогремели два взрыва... В Киевской области прогремел взрыв", - пишут сотрудники телеканала "Общественное" в Telegram.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксировано попадание по инфраструктурному объекту.
В то же время, как сообщает издание "Зеркало недели", взрывы также звучали в городе Ивано-Франковск и Львовской области, где местные власти подтверждают попадание в промышленный объект.
В минувший понедельник серия мощных взрывов прозвучала
в Одессе, Хмельницком и Херсоне. Уже на следующий день взрывы прогремели
ночью и утром во Львове, Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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