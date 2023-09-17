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Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет
Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T13:38
2023-09-17T13:43
харьковская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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харьковская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
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Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет

Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу под Харьковом

13:38 17.09.2023 (обновлено: 13:43 17.09.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
"В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", - отмечается в сводке.
 
Харьковская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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