https://crimea.ria.ru/20230917/kharkovskiy-bronetankovyy-zavod-porazhen-udarom-rossiyskikh-raket-1131475765.html
Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет
Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T13:38
2023-09-17T13:38
2023-09-17T13:43
харьковская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Материал дополняется
Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет
Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу под Харьковом
13:38 17.09.2023 (обновлено: 13:43 17.09.2023)