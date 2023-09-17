https://crimea.ria.ru/20230917/kharkovskiy-bronetankovyy-zavod-porazhen-udarom-rossiyskikh-raket-1131475765.html

Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет

Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T13:38

2023-09-17T13:38

2023-09-17T13:43

харьковская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.

харьковская область

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина