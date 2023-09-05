https://crimea.ria.ru/20230905/v-dnr-unichtozhen-punkt-upravleniya-bespilotnikami-vsu-1131181878.html
В ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
В ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе села Первомайское... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T15:51
2023-09-05T15:51
2023-09-05T15:51
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
армия и флот
потери всу
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе села Первомайское в ДНР. Об этом сообщили в Минобоороны РФ.Кроме того, за сутки уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тополевка, Залиман и Краснореченское в ЛНР, Берестовое, Петровское, Семигорье и Веселое в ДНР, а также Харьково, Романовское, Мирное и Очеретоватое в Запорожской области и в районе Голой Пристани и Новой Маячки в Херсонской области.Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении на Украине предприятия по сборке беспилотных катеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы России Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
https://crimea.ria.ru/20230905/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-territoriey-kryma-1131166618.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
В ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
МО: в районе села Первомайское в ДНР уничтожен украинский пункт управления беспилотниками