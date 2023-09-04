https://crimea.ria.ru/20230904/shoygu-nazval-poteri-ukrainskoy-armii-v-tankakh-i-bespilotnikakh-1131158300.html
Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
Украинская армия несет огромные потери в личной силе и технике. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T18:01
2023-09-04T18:01
2023-09-04T18:01
сергей шойгу
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
россия
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b2006ebb58ffa61c6b1e3f04a394ec01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Украинская армия несет огромные потери в личной силе и технике. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, только за последние пять дней Россией было уничтожено семь украинских морских беспилотников, продолжил министр обороны."Могу подтвердить, что контрнаступление Украины - это провал, последние 10 дней они совершают яростные атаки", – подчеркнул Шойгу.Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии. В Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_9b91eccdea4165789e97070892fda435.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, россия, вооруженные силы россии, новости
Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
Шойгу: украинская армия несет огромные потери