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Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
Украинская армия несет огромные потери в личной силе и технике. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T18:01
2023-09-04T18:01
сергей шойгу
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
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вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Украинская армия несет огромные потери в личной силе и технике. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, только за последние пять дней Россией было уничтожено семь украинских морских беспилотников, продолжил министр обороны."Могу подтвердить, что контрнаступление Украины - это провал, последние 10 дней они совершают яростные атаки", – подчеркнул Шойгу.Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии. В Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
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РИА Новости Крым
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Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках

Шойгу: украинская армия несет огромные потери

18:01 04.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Украинская армия несет огромные потери в личной силе и технике. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Потери у Украины большие, вчера только на одном направлении было уничтожено шесть танков", – цитирует Шойгу РИА Новости.
Кроме того, только за последние пять дней Россией было уничтожено семь украинских морских беспилотников, продолжил министр обороны.
"Могу подтвердить, что контрнаступление Украины - это провал, последние 10 дней они совершают яростные атаки", – подчеркнул Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии. В Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.
Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.
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Сергей ШойгуПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииНовости
 
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