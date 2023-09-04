https://crimea.ria.ru/20230904/shoygu-nazval-poteri-ukrainskoy-armii-v-tankakh-i-bespilotnikakh-1131158300.html

Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках

Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках

Украинская армия несет огромные потери в личной силе и технике. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T18:01

2023-09-04T18:01

2023-09-04T18:01

сергей шойгу

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Украинская армия несет огромные потери в личной силе и технике. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, только за последние пять дней Россией было уничтожено семь украинских морских беспилотников, продолжил министр обороны."Могу подтвердить, что контрнаступление Украины - это провал, последние 10 дней они совершают яростные атаки", – подчеркнул Шойгу.Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии. В Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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