https://crimea.ria.ru/20230905/sily-pvo-otbili-ataku-dronov-na-regiony-rossii-1131164507.html
Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы России
Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы России - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы России
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T06:06
2023-09-05T06:06
2023-09-05T06:32
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, около трех часов ночи украинских беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории РФ, силы ПВО уничтожили его над территорией Калужской области.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.По информации губернатора Калужской области, беспилотник сбили на территории Медынского района. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников. По его словам, после попытки массовой атаки БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.Накануне два вражеских беспилотника самолетного типа были сбиты системой противовоздушной обороны рядом с Крымом и над Курской областью.В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении мыса Тарханкут в Крыму.В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУУкраинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, московская область, калужская область, тверская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы России
ПВО сбила украинские беспилотники в Московской, Калужской и Тверской областях
06:06 05.09.2023 (обновлено: 06:32 05.09.2023)