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Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля
Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля
Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T13:30
2023-08-30T13:30
дмитрий песков
кремль
москва
владимир путин (политик)
россия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на среду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.После попытки массовой атаки БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.Он подчеркнул, что большинство беспилотников летят на гражданские объекты, что свидетельствует о террористической сущности киевского режима.В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России. Кроме того, около полуночи самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – МинобороныВ аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
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дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин (политик), россия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля

Песков: Путину доложили о ночной атаке БПЛА на регионы России, принимаются меры

13:30 30.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на среду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, ну и, конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доносится до сведения верховного главнокомандующего", – цитирует Пескова РИА Новости.

После попытки массовой атаки БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.

"В настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем. Это прерогатива военных экспертов – делать такие заключения", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что большинство беспилотников летят на гражданские объекты, что свидетельствует о террористической сущности киевского режима.

"Продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты. Продолжаем и будем продолжать специальную операцию, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", – отметил Песков.

В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России. Кроме того, около полуночи самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
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Дмитрий ПесковКремльМоскваВладимир Путин (политик)РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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