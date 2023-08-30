https://crimea.ria.ru/20230830/nochnaya-ataka-bpla-na-regiony-rossii--reaktsiya-kremlya-1131044606.html

Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля

Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля

Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T13:30

2023-08-30T13:30

2023-08-30T13:30

дмитрий песков

кремль

москва

владимир путин (политик)

россия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111136/96/1111369665_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_a47f9bb7dd3b686eb2c7bf543aeec2a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на среду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.После попытки массовой атаки БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.Он подчеркнул, что большинство беспилотников летят на гражданские объекты, что свидетельствует о террористической сущности киевского режима.В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России. Кроме того, около полуночи самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – МинобороныВ аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин (политик), россия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)