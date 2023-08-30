https://crimea.ria.ru/20230830/nochnaya-ataka-bpla-na-regiony-rossii--reaktsiya-kremlya-1131044606.html
Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля
Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля
Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T13:30
2023-08-30T13:30
2023-08-30T13:30
дмитрий песков
кремль
москва
владимир путин (политик)
россия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на среду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.После попытки массовой атаки БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.Он подчеркнул, что большинство беспилотников летят на гражданские объекты, что свидетельствует о террористической сущности киевского режима.В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России. Кроме того, около полуночи самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – МинобороныВ аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
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дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин (политик), россия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля
Песков: Путину доложили о ночной атаке БПЛА на регионы России, принимаются меры