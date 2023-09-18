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Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и Херсоне - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и Херсоне
Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и Херсоне - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и Херсоне
В Хмельницкой и Одессой областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне в понедельник прозвучали взрывы. Во всей стране объявлена воздушная тревога. Об РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T08:16
2023-09-18T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Хмельницкой и Одессой областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне в понедельник прозвучали взрывы. Во всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ.Отмечается, что мощные взрывы были в городе Измаил Одесской области, где расположен крупный морской порт. В регионе более двух часов звучала сирена.СМИ также пишут о серии взрывов в Хмельницкой области и в Корабельном и Днепровском районах Херсона."Взрывы слышны в Херсоне. Под обстрелом Корабельный и Днепровский районы, центр города", - уточняют издания.По всей территории Украины с 04.31 мск объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В ночь на понедельник сигнал звучал в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях Украины.В воскресенье Минобороны сообщили о ракетном ударе по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.Власти украинских городов заявляли о повреждениях предприятий и сельскохозяйственной инфраструктуры. Воздушная тревога объявлялась в Сумской области, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.Удары по инфраструктуре соседнего государства ВСРФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине, в различных ее областях, объявляется практически ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракетРазрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и ЧеркассахВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, одесса, одесская область, хмельницкая область, хмельницкий, херсон, новости сво, в мире
Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и Херсоне

В понедельник серия мощных взрывов прозвучала в Одессе, Хмельницком и Херсоне – СМИ

08:16 18.09.2023 (обновлено: 08:17 18.09.2023)
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Хмельницкой и Одессой областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне в понедельник прозвучали взрывы. Во всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что мощные взрывы были в городе Измаил Одесской области, где расположен крупный морской порт. В регионе более двух часов звучала сирена.
СМИ также пишут о серии взрывов в Хмельницкой области и в Корабельном и Днепровском районах Херсона.
"Взрывы слышны в Херсоне. Под обстрелом Корабельный и Днепровский районы, центр города", - уточняют издания.
По всей территории Украины с 04.31 мск объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В ночь на понедельник сигнал звучал в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях Украины.
В воскресенье Минобороны сообщили о ракетном ударе по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.
Власти украинских городов заявляли о повреждениях предприятий и сельскохозяйственной инфраструктуры. Воздушная тревога объявлялась в Сумской области, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.
Удары по инфраструктуре соседнего государства ВСРФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине, в различных ее областях, объявляется практически ежедневно.
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УкраинаОдессаОдесская областьХмельницкая областьХмельницкийХерсонНовости СВОВ мире
 
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