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Разрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и Черкассах
Разрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и Черкассах - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Разрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и Черкассах
Сильные взрывы прогремели в Киеве и Киевской, Житомирской, Черкасской областях Украины, есть повреждения зданий и объектов. Об этом сообщают украинские... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T09:55
2023-08-30T09:55
2023-08-30T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Киеве и Киевской, Житомирской, Черкасской областях Украины, есть повреждения зданий и объектов. Об этом сообщают украинские чиновники и местные СМИ.Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "прилетах" в разных районах города и призвал всех спуститься в укрытия.Кличко добавил, что также в Шевченковском районе обнаружено возгорание на открытой местности. Кроме того, украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Киевской области, подробности не приводятся.Громко было этой ночью и в Житомирской области. После ударов на одном из объектов инфраструктуры возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. Каком именно - он не уточнил.О взрывах сообщили и власти Черкасской области. По информации главы обладминистрации Игоря Табурца, украинская ПВО над областью сбила российскую ракету. Пострадавших нет.Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - после устроенного украинскими спецслужбами первого теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направленииВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объектКорабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), киев, житомир, новости, армия и флот
Разрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и Черкассах
Мощные взрывы в Киеве, Житомире и Черкассах – что повреждено
09:55 30.08.2023 (обновлено: 10:27 30.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Киеве и Киевской, Житомирской, Черкасской областях Украины, есть повреждения зданий и объектов. Об этом сообщают украинские чиновники и местные СМИ.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "прилетах" в разных районах города и призвал всех спуститься в укрытия.
"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где после падения обломков возникло возгорание на крыше торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в административном здании", - написал он в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что также в Шевченковском районе обнаружено возгорание на открытой местности. Кроме того, украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Киевской области, подробности не приводятся.
Громко было этой ночью и в Житомирской области. После ударов на одном из объектов инфраструктуры возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. Каком именно - он не уточнил.
"Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале.
О взрывах сообщили и власти Черкасской области. По информации главы обладминистрации Игоря Табурца, украинская ПВО над областью сбила российскую ракету. Пострадавших нет.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - после устроенного украинскими спецслужбами первого теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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