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Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины. Есть повреждения объектов, сообщили украинские власти и местные... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T09:15
2023-09-19T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины. Есть повреждения объектов, сообщили украинские власти и местные СМИ.Удар по объекту во ЛьвовеВ результате взрыва на промышленном складе во Львове произошел пожар, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий."В результате одного из сегодняшних ударов начался пожар на промышленном складе. Там значительное возгорание. На месте работают профильные службы", - написал он в своем Telegram-канале.Украинские СМИ также сообщили о взрывах и работе ПВО в городе. Сейчас в районе места "прилета" перекрыто движение транспорта.Взрывы в Кривом РогеМэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул также сообщил о ночных взрывах в городе."Кривой Рог. Взрыв", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Позже он уточнил, что в результате удара есть повреждения зданий, хозяйственных сооружений, ЛЭП, газопровода и инфраструктуры.Прилеты по Одессе и ХмельницкомуПрилеты зафиксированы ночью и в Одесской области. По информации главы обладминистрации Олега Кипера, удары пришлись по Измаильскому району. Пострадавших нет, но есть разрушения."Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково. В результате чего возник пожар", - написал он в своих соцсетях.Раздались взрывы и в Хмельницкой области. Первый замначальника обладминистрации Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает украинская ПВО и призвал всех оставаться в укрытиях. Информации о повреждениях на данный момент нет.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и ХерсонеРазрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и ЧеркассахАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
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украина, одесса, львов, хмельницкая область, хмельницкий, кривой рог, в мире, новости
Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения

Мощные взрывы прогремели во вторник во Львове, Одессе и Кривом Роге

09:15 19.09.2023 (обновлено: 10:03 19.09.2023)
 
© Pavel PetrovПожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
© Pavel Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром во Львове, Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины. Есть повреждения объектов, сообщили украинские власти и местные СМИ.

Удар по объекту во Львове

В результате взрыва на промышленном складе во Львове произошел пожар, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"В результате одного из сегодняшних ударов начался пожар на промышленном складе. Там значительное возгорание. На месте работают профильные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ также сообщили о взрывах и работе ПВО в городе. Сейчас в районе места "прилета" перекрыто движение транспорта.

Взрывы в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул также сообщил о ночных взрывах в городе.
"Кривой Рог. Взрыв", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Позже он уточнил, что в результате удара есть повреждения зданий, хозяйственных сооружений, ЛЭП, газопровода и инфраструктуры.

Прилеты по Одессе и Хмельницкому

Прилеты зафиксированы ночью и в Одесской области. По информации главы обладминистрации Олега Кипера, удары пришлись по Измаильскому району. Пострадавших нет, но есть разрушения.
"Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково. В результате чего возник пожар", - написал он в своих соцсетях.
Раздались взрывы и в Хмельницкой области. Первый замначальника обладминистрации Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает украинская ПВО и призвал всех оставаться в укрытиях. Информации о повреждениях на данный момент нет.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаОдессаЛьвовХмельницкая областьХмельницкийКривой РогВ миреНовости
 
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