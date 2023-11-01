https://crimea.ria.ru/20231101/udar-po-neftepererabatyvayuschemu-zavodu-v--kremenchuge---chto-izvestno-1132481161.html

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно

В Полтавской области Украины четыре часа длилась воздушная тревога, зафиксировано попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T13:15

2023-11-01T13:15

2023-11-01T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Полтавской области Украины четыре часа длилась воздушная тревога, зафиксировано попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Об этом сообщил глава украинской районной администрации Филипп Пронин.По информации украинских СМИ, в среду ночью взрывы также прогремели в Миргороде Полтавской области и в городе Хмельницкий. Сирены воздушной тревоги звучали в 10 областях Украины.Накануне взрывы прогремели в Хмельницкой области, Херсоне и Кривом Роге.После теракта на Крымском мосту 17 июля Владимир Путин заявил, что Россия не оставит это без ответа. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУРабота боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУПод Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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