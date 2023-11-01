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Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
В Полтавской области Украины четыре часа длилась воздушная тревога, зафиксировано попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T13:15
2023-11-01T13:15
2023-11-01T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Полтавской области Украины четыре часа длилась воздушная тревога, зафиксировано попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Об этом сообщил глава украинской районной администрации Филипп Пронин.По информации украинских СМИ, в среду ночью взрывы также прогремели в Миргороде Полтавской области и в городе Хмельницкий. Сирены воздушной тревоги звучали в 10 областях Украины.Накануне взрывы прогремели в Хмельницкой области, Херсоне и Кривом Роге.После теракта на Крымском мосту 17 июля Владимир Путин заявил, что Россия не оставит это без ответа. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУРабота боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУПод Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ
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украина, полтавская область, новости сво, новости, хмельницкая область, хмельницкий, в мире
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
После удара по Полтавской области загорелся нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
13:15 01.11.2023 (обновлено: 13:16 01.11.2023)