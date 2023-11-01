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Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
В Полтавской области Украины четыре часа длилась воздушная тревога, зафиксировано попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T13:15
2023-11-01T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Полтавской области Украины четыре часа длилась воздушная тревога, зафиксировано попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Об этом сообщил глава украинской районной администрации Филипп Пронин.По информации украинских СМИ, в среду ночью взрывы также прогремели в Миргороде Полтавской области и в городе Хмельницкий. Сирены воздушной тревоги звучали в 10 областях Украины.Накануне взрывы прогремели в Хмельницкой области, Херсоне и Кривом Роге.После теракта на Крымском мосту 17 июля Владимир Путин заявил, что Россия не оставит это без ответа. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУРабота боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУПод Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, полтавская область, новости сво, новости, хмельницкая область, хмельницкий, в мире
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно

После удара по Полтавской области загорелся нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

13:15 01.11.2023 (обновлено: 13:16 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе на Украине
Пожар на нефтебазе на Украине - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Алексей Вовк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Полтавской области Украины четыре часа длилась воздушная тревога, зафиксировано попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Об этом сообщил глава украинской районной администрации Филипп Пронин.
"Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар. Ситуация контролируется, пострадавших нет, но предприятие не работает", - написал он в Telegram-канале.
По информации украинских СМИ, в среду ночью взрывы также прогремели в Миргороде Полтавской области и в городе Хмельницкий. Сирены воздушной тревоги звучали в 10 областях Украины.
Накануне взрывы прогремели в Хмельницкой области, Херсоне и Кривом Роге.
После теракта на Крымском мосту 17 июля Владимир Путин заявил, что Россия не оставит это без ответа. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.
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УкраинаПолтавская областьНовости СВОНовостиХмельницкая областьХмельницкийВ мире
 
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