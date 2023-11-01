https://crimea.ria.ru/20231101/rabota-dnepra-na-khersonschine-unichtozheny-lodki-i-desyatki-boevikov-vsu-1132475103.html

Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ

Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ

Бойцы российской группы "Днепр" за сутки ликвидировали еще 70 украинских боевиков, две лодки и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T11:07

2023-11-01T11:07

2023-11-01T11:51

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

алешки

каховка

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132476544_286:92:1280:651_1920x0_80_0_0_6347d4683bb9a8a5f3f7a4d6ef3cdcc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группы "Днепр" за сутки ликвидировали еще 70 украинских боевиков, две лодки и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в островной зоне за сутки разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом, противник потерял троих боевиков убитыми и четверых ранеными.На Херсонском направлении уничтожены две вражеские лодки, при этом ликвидированы 12 украинских боевиков. Семерых ВСУ потеряли убитыми и ранеными при поражении 120-милимметровго минометного расчета с боекомплектом в районе Садового. Еще 14 боевиков убиты при ударе по месту скопления живой силы противника возле Алешкинского острова, а в районе Инженерного при ударе по месту временной дислокации одного из вражеских подразделений ВСУ потеряли еще 19 боевиков.Сутками ранее Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУПытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у АртемовскаПод Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ

херсонская область

алешки

каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, алешки, каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу