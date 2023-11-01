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Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ
Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ
Бойцы российской группы "Днепр" за сутки ликвидировали еще 70 украинских боевиков, две лодки и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T11:07
2023-11-01T11:51
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
алешки
каховка
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группы "Днепр" за сутки ликвидировали еще 70 украинских боевиков, две лодки и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в островной зоне за сутки разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом, противник потерял троих боевиков убитыми и четверых ранеными.На Херсонском направлении уничтожены две вражеские лодки, при этом ликвидированы 12 украинских боевиков. Семерых ВСУ потеряли убитыми и ранеными при поражении 120-милимметровго минометного расчета с боекомплектом в районе Садового. Еще 14 боевиков убиты при ударе по месту скопления живой силы противника возле Алешкинского острова, а в районе Инженерного при ударе по месту временной дислокации одного из вражеских подразделений ВСУ потеряли еще 19 боевиков.Сутками ранее Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУПытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у АртемовскаПод Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ
херсонская область
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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, алешки, каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ

На Херсонском направлении растут потери ВСУ – экстренные службы

11:07 01.11.2023 (обновлено: 11:51 01.11.2023)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группы "Днепр" за сутки ликвидировали еще 70 украинских боевиков, две лодки и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона.
По их данным, в островной зоне за сутки разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом, противник потерял троих боевиков убитыми и четверых ранеными.
На Херсонском направлении уничтожены две вражеские лодки, при этом ликвидированы 12 украинских боевиков. Семерых ВСУ потеряли убитыми и ранеными при поражении 120-милимметровго минометного расчета с боекомплектом в районе Садового. Еще 14 боевиков убиты при ударе по месту скопления живой силы противника возле Алешкинского острова, а в районе Инженерного при ударе по месту временной дислокации одного из вражеских подразделений ВСУ потеряли еще 19 боевиков.

"На Каховском направлении уничтожены позиции одного из подразделений ВСУ, в районе Змиевки. Потери ВСУ в живой силе составили 11 боевиков убитыми и ранеными", – сказано в сообщении.

Сутками ранее Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику противника.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОХерсонская областьАлешкиКаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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