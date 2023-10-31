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Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска
Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска
ВСУ при попытке прорвать оборону под Артемовском попали под шквальный огонь десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отступили к северу от города,... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T08:59
2023-10-31T09:04
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
артемовск
донецкая народная республика (днр)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. ВСУ при попытке прорвать оборону под Артемовском попали под шквальный огонь десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отступили к северу от города, где и были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, выдвижение украинского подразделения в сторону оборонительных российских позиций обнаружила разведгруппа с помощью беспилотников. Было принято решение применить по противнику боевые машины десанта.Оставшиеся боевики ВСУ засели в заброшенных домах. Их уничтожили экипажи российских десантников, применив боевые машины пехоты.Накануне в Минобороны сообщало об уничтожении за сутки тысячи боевиков ВСУ на разных направлениях в зоне спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской областиРакетная атака на Крым и Севастополь: что известно к этому часуЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки
артемовск
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), артемовск, донецкая народная республика (днр), потери всу , новости сво
Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска

Бронегруппа российского десанта уничтожила ВСУ при попытке прорвать оборону у Артемовска

08:59 31.10.2023 (обновлено: 09:04 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБронетехника ВС РФ в зоне спецоперации
Бронетехника ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. ВСУ при попытке прорвать оборону под Артемовском попали под шквальный огонь десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отступили к северу от города, где и были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, выдвижение украинского подразделения в сторону оборонительных российских позиций обнаружила разведгруппа с помощью беспилотников. Было принято решение применить по противнику боевые машины десанта.

"Экипажи боевых машин десанта сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-мм автоматической пушки, умело вскрывая его опорные пункты и уничтожая личный состав. Враг, понимая всю безуспешность своих попыток прорваться, отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону", – рассказали в ведомстве.

Оставшиеся боевики ВСУ засели в заброшенных домах. Их уничтожили экипажи российских десантников, применив боевые машины пехоты.
Накануне в Минобороны сообщало об уничтожении за сутки тысячи боевиков ВСУ на разных направлениях в зоне спецоперации.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)АртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУНовости СВО
 
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