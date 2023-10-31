https://crimea.ria.ru/20231031/pytalis-prorvat-oboronu-rossiyskiy-desant-unichtozhil-vsu-u-artemovska-1132435307.html

Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска

Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска

ВСУ при попытке прорвать оборону под Артемовском попали под шквальный огонь десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отступили к северу от города,... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T08:59

2023-10-31T08:59

2023-10-31T09:04

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

артемовск

донецкая народная республика (днр)

потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. ВСУ при попытке прорвать оборону под Артемовском попали под шквальный огонь десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отступили к северу от города, где и были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, выдвижение украинского подразделения в сторону оборонительных российских позиций обнаружила разведгруппа с помощью беспилотников. Было принято решение применить по противнику боевые машины десанта.Оставшиеся боевики ВСУ засели в заброшенных домах. Их уничтожили экипажи российских десантников, применив боевые машины пехоты.Накануне в Минобороны сообщало об уничтожении за сутки тысячи боевиков ВСУ на разных направлениях в зоне спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской областиРакетная атака на Крым и Севастополь: что известно к этому часуЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки

артемовск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), артемовск, донецкая народная республика (днр), потери всу , новости сво