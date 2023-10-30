https://crimea.ria.ru/20231030/vozdushnaya-ataka-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1132416601.html

Ракетная атака на Крым и Севастополь: что известно к этому часу

Ракетная атака на Крым и Севастополь: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Ракетная атака на Крым и Севастополь: что известно к этому часу

В понедельник вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную воздушную атаку на Крымский полуостров. Если накануне ночью украинские боевики... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T14:51

2023-10-30T14:51

2023-10-30T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В понедельник вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную воздушную атаку на Крымский полуостров. Если накануне ночью украинские боевики пытались атаковать объекты в регионе более чем тремя десятками беспилотников, то теперь в сторону Крыма полетели поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.Около полудня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе включены системы оповещения о воздушной тревоге.Как всегда в таких случаях, морской и наземный общественный транспорт приостановил работу. Также в целях безопасности временно закрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.Примерно через 40 минут Развожаев сообщил, что в Севастополе работает система противовоздушной обороны, а все службы приведены в состояние боевой готовности.Военные ЧФ применили маскировку, пустив дымовую завесу в районе Севастопольской бухты.Как стало известно немного позже, ВСУ попытались атаковать Крымский полуостров с помощью Storm Shadow – англо-французских крылатых ракет большой дальности, которые Киев получил из Великобритании этой весной.По данным Минобороны России, средства ПВО сбили восемь таких ракет в небе над Крымом.Отбой воздушной тревоги поступил примерно через час после ее объявления.Движение машин по Крымскому мосту возобновилось.В то же время не обошлось без пострадавших. По данным властей Севастополя, в результате падения обломков сбитого боеприпаса в частном секторе в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет. У него диагностировали рану голени средней тяжести, угрозы жизни мужчины нет.Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Основной массы учащихся там не было, поскольку сейчас идут осенние каникулы. Но в здании находились школьники на дополнительных занятиях. Их перевели в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто из детей не пострадал.Также осколки упали на приусадебный участок на улице Пасечной, в один из дворов на улице Мищенко, в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Последствия: возгорание сухой травы, которое быстро потушили, побитый шифер на крыше дома. Продолжается подомовой обход, повреждения уточняются.Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.Днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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