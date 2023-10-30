https://crimea.ria.ru/20231030/krymskiy-most-otkryt-1132409860.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Крымский мост открыт

Движение автомобильного транспорта через Крымский мост полностью возобновлено после временного перекрытия. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T13:33

2023-10-30T13:33

2023-10-30T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта через Крымский мост полностью возобновлено после временного перекрытия. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив временно перекрыли для проезда сегодня в 12:19.Движение по Крымскому мосту приостанавливают несколько раз в неделю, иногда несколько раз в день. Власти республики и дорожные службы призывают относиться к этому с пониманием, поскольку перекрытие транспортного перехода осуществляется в целях безопасности.Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Как сообщалось, рано утром 30 октября внешний рейд Севастополя был атакован двумя беспилотными катерами.А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в Севастопольской бухте – что происходитВ Севастополе работает ПВОВ Севастополе объявили воздушную тревогу

https://crimea.ria.ru/20231030/nad-sevastopolem-sbity-dve-vozdushnye-tseli---oblomki-upali-na-shkolu-1132413506.html

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крым, транспорт, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керченский пролив