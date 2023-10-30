https://crimea.ria.ru/20231030/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1132412657.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Севастополе работает ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны в городе, все службы находятся в состоянии боеготовности. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T13:01
2023-10-30T13:01
2023-10-30T13:06
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны в городе, все службы находятся в состоянии боеготовности. Градоначальник просит жителей и гостей города сохранять спокойствие.В понедельник в Севастополе около 12:20 была объявлена воздушная тревога. В городе временно остановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
https://crimea.ria.ru/20231030/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1132409652.html
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, пво, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО, все службы находятся в боеготовности – Развожаев
13:01 30.10.2023 (обновлено: 13:06 30.10.2023)