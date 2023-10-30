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В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Севастополе работает ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны в городе, все службы находятся в состоянии боеготовности. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны в городе, все службы находятся в состоянии боеготовности. Градоначальник просит жителей и гостей города сохранять спокойствие.В понедельник в Севастополе около 12:20 была объявлена воздушная тревога. В городе временно остановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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михаил развожаев, пво, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
В Севастополе работает ПВО

В Севастополе работает ПВО, все службы находятся в боеготовности – Развожаев

13:01 30.10.2023 (обновлено: 13:06 30.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны в городе, все службы находятся в состоянии боеготовности.
"В Севастополе работает система ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Градоначальник просит жителей и гостей города сохранять спокойствие.
В понедельник в Севастополе около 12:20 была объявлена воздушная тревога. В городе временно остановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
12:22
В Севастополе объявили воздушную тревогу
 
Михаил РазвожаевПВОСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
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