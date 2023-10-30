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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T12:19
2023-10-30T12:19
крымский мост
крым
транспорт
керченский пролив
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
керчь
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября – РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Причины приостановки движения не раскрываются. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически перекрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений транспорт движется по Крымскому мосту в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20231028/neispravnye-kompleksy-zaschity-krymskogo-mosta-delo-rassmotrit-voennyy-sud-1132381950.html
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крымский мост, крым, транспорт, керченский пролив, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, керчь, кубань
Крымский мост закрыт

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто

12:19 30.10.2023
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября – РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто", - говорится в сообщении.
Причины приостановки движения не раскрываются. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически перекрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений транспорт движется по Крымскому мосту в штатном режиме.
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Крымский мостКрымТранспортКерченский проливБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьКубань
 
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