https://crimea.ria.ru/20231030/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1132256089.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T13:26
2023-10-30T13:26
2023-10-30T13:26
михаил развожаев
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20230922/signal-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole--chto-delat-pri-ugroze-1131600012.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Развожаев объявил отбой воздушной тревоги в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.