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Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки
Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки
ВСУ потеряли еще 830 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены более десяти единиц тяжелой техники, в том числе производства Польши и США. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T16:54
2023-10-30T17:12
новости сво
министерство обороны рф
украина
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 830 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены более десяти единиц тяжелой техники, в том числе производства Польши и США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области. Противник потерял два танка, три боевые машины пехоты, два автомобиля и до 90 боевиков.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника. За сутки уничтожено до 70 украинских боевиков и три пикапа.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и самоходка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при помощи армейской авиации и артиллерии разгромили скопления живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Приютное Запорожской области, Новомихайловка, Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери личного состава противника превысили 100 боевиков, также уничтожены два бронетранспортера, два пикапа и пушка "Гиацинт-Б".На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 65-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Работино."Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства Германии, две боевые бронемашины и три пикапа, – уточнили и ведомстве. – В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, польская самоходка Krab и гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 боевиков ВСУ, три автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении арсенала авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области и поражении пунктов управления украинских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыКакую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении
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новости сво, министерство обороны рф, украина, россия, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки

Минобороны: за сутки в зоне спецоперации ликвидирована почти тысяча боевиков ВСУ

16:54 30.10.2023 (обновлено: 17:12 30.10.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 830 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены более десяти единиц тяжелой техники, в том числе производства Польши и США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области. Противник потерял два танка, три боевые машины пехоты, два автомобиля и до 90 боевиков.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника. За сутки уничтожено до 70 украинских боевиков и три пикапа.
"На Донецком направлении военнослужащие подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районе Марьинки, Андреевки и Клещеевки ДНР, – говорится в сообщении. – Противник потерял до 285 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и три автомобиля".
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и самоходка "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при помощи армейской авиации и артиллерии разгромили скопления живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Приютное Запорожской области, Новомихайловка, Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери личного состава противника превысили 100 боевиков, также уничтожены два бронетранспортера, два пикапа и пушка "Гиацинт-Б".
На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 65-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Работино.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства Германии, две боевые бронемашины и три пикапа, – уточнили и ведомстве. – В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, польская самоходка Krab и гаубица "Мста-Б".
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 боевиков ВСУ, три автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".
Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении арсенала авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области и поражении пунктов управления украинских сил.
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