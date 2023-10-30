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Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении
Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении
ВСУ используют тактику волнообразного выдвижения, безуспешно атакуя на Запорожском направлении. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T14:23
2023-10-30T14:29
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ используют тактику волнообразного выдвижения, безуспешно атакуя на Запорожском направлении. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, враг не оставляет попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах Копани, Работино, Новопрокоповки и Вербового.Он отметил, что ВС РФ, находясь в активной обороне, занимают "более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения" и за неделю, с 23 октября, отразили более 11 атак украинских подразделений.В провальных попытках атаковать ВСУ потеряли 746 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе несколько немецких танков Leopard из 13 подбитых, а также 14 боевых бронированных машин и девять боевых машин пехоты.Балицкий добавил, что ВСУ продолжают "бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, используя при этом РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и беспилотинки различных типов".Ранее Балицкий сообщил об увеличении продолжительности комендантского часа в области. А глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что ВСУ не только не жалеют снарядов, обстреливая мирные кварталы левобережья, но и атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили на дорогах. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Севастополь - что известноХерсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов
https://crimea.ria.ru/20231030/zhitel-sevastopolya-postradal-v-khode-raketnoy-ataki-vsu-na-krym-1132415418.html
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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, новости
Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении

Балицкий: ВСУ используют тактику волнообразного выдвижения в безуспешных атаках

14:23 30.10.2023 (обновлено: 14:29 30.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в зоне спецоперации
Боевики ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ используют тактику волнообразного выдвижения, безуспешно атакуя на Запорожском направлении. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, враг не оставляет попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах Копани, Работино, Новопрокоповки и Вербового.
"Использует при этом тактику волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ВС РФ, находясь в активной обороне, занимают "более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения" и за неделю, с 23 октября, отразили более 11 атак украинских подразделений.
В провальных попытках атаковать ВСУ потеряли 746 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе несколько немецких танков Leopard из 13 подбитых, а также 14 боевых бронированных машин и девять боевых машин пехоты.
Балицкий добавил, что ВСУ продолжают "бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, используя при этом РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и беспилотинки различных типов".
Ранее Балицкий сообщил об увеличении продолжительности комендантского часа в области.
А глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что ВСУ не только не жалеют снарядов, обстреливая мирные кварталы левобережья, но и атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили на дорогах.
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